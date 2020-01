Com 70 locais, oficinas gratuitas de esporte e lazer retornam aos Parques e Praças nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (20) a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) retorna as oficinas nos parques e praças de Campo Grande. São 49 modalidades esportivas, com atividades para crianças, adultos e idosos, como Voleibol, Basquetebol, Futebol, Natação, Hidroginástica, Ginástica rítmica, Ginástica artística, Ballet, Beach tênis, Funcional, Corrida, Pilates, Ritmos e outras que chegam a mais de 70 bairros.

Em 2019 foram 27 mil inscritos nas atividades e 2 milhões de atendimentos, como destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “No início do Projeto Movimenta Campo Grande pretendíamos chegar até o final da gestão com 20 mil pessoas se exercitando e superamos esse número. Crescemos muito em opções de atividade física e ampliamos também nossos horários nos parques, uma hora a mais para as pessoas se exercitarem, reduzir o sedentarismo e amenizar o estresse do cotidiano”, afirmou ele que lembra “mais importante que esse número é a qualidade da nossa ação”.

Para retornar as oficinas, os professores da Funesp receberam formação com a equipe da Subsecretaria da Mulher e do Corpo de Bombeiros. “A formação busca melhorar o atendimento com a população principalmente trazendo informações fundamentais sobre o combate da violência contra a mulher e vai auxiliar os agentes nos primeiros socorros se houver necessidade”.

As atividades são gratuitas e para participar é só ir com roupa adequada para a prática de exercícios e se inscrever no local na modalidade de seu interesse.

Obras e calendário

Com os Parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Sóter e Guanandizão em obras, o retorno das atividades acontecerão normalmente podendo ter mudanças no atendimento que acontecem nas salas sendo transferidos para as quadras durante o andamento das obras e revitalização dos espaços. Além disso a Funesp fará o lançamento oficial do calendário esportivo no dia 7 de fevereiro a partir das 9h no Parque Ayrton Senna.

Acesse o site e confira a programação das oficinas: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/