Com 43 pontos, Comunidade Água Funda é campeã na 13º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande

A 13ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande promovido pela Prefeitura no domingo (28), no Parque Ecológico do Sóter, mesmo com a forte chuva, não foi motivo para desanimar os participantes e todas as competições foram mantidas.

Prova disso foi a campeã geral com 43 pontos, Comunidade Água Funda, vencedora em várias modalidades como futebol de sete, cabo de guerra e outros. Em 2º lugar com 32 pontos ficou a Comunidade Marçal de Souza e em 3º lugar com 18 pontos, ficou o Núcleo Indígena Ceramista.

Para o Líder da Comunidade Água Funda, Lorival Santana, participar destes jogos representa o reconhecimento da cultura indígena como cidadãos campo-grandenses pelas autoridades e para os povos indígenas.

“É o segundo ano que minha comunidade participa dos jogos e a primeira vez que fomos campeões o que nos deixa muito feliz, pois assim podemos mostrar um pouco da nossa cultura, não como uma competição, e sim como uma celebração”, afirmou.

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e a valorização da identidade indígena, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destacou que a competição, realizada pelo terceiro ano consecutivo, atraiu quase 700 pessoas.

“As partidas aconteceram simultaneamente durante todo o dia. Ao todo, os jogos reuniram 685 atletas de 15 comunidades de Campo Grande. No primeiro ano fizemos um torneio menor, mas no ano passado veio com tudo e este ano foi sucesso”, explicou.

Além das disputas nas modalidades de Voleibol 4×4, Arco e Flecha, Futebol Sete, Futsal Feminino, Atletismo, Lança, Cabo de Guerra, este ano o evento apresentou a exposição de cultura indígena regional e espaço kids com Projeto Brincalhão.