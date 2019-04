Com 33 pontos de Westbrook, Oklahoma derrota Portland pela 1ª vez nos playoffs

Russell Westbrook marcou 33 pontos e fez 11 assistências na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Portland Trail Blazers, por 120 a 108, na rodada de sexta-feira dos playoffs da NBA. Apesar da derrota, o time do Oregon está na frente por 2 a 1.

Paul George acrescentou 22 pontos, Jerami Grant fez 18 e Dennis Schroder mais 17 para o Oklahoma, que vai receber o quarto jogo da série neste domingo à noite.

Damian Lillard foi o destaque do Portland, com 32 pontos, enquanto C.J. McCollum anotou 21 e Enes Kanter acrescentou 19.

Em Indianápolis, Jaylen Brown marcou 23 pontos e Kyrie Irving acrescentou 19 para ajudar o Boston a derrotar o Indiana por 104 a 96. Os Celtics abrem uma vantagem de 3 a 0 e só precisam de mais um triunfo para assegurar vaga na semifinal da Conferência Leste. A primeira chance será neste domingo.

Tyreke Evans igualou sua melhor marca em playoffs, ao marcar 19 pontos para os Pacers. Bojan Bogdanovic conseguiu outros 15, que não foram suficientes para impedir que o Indiana perdesse pela sexta vez consecutiva para Boston.

Em Orlando, Pascal Siakam foi o destaque do Toronto Raptors, com 30 pontos e 11 rebotes, na vitória sobre o Orlando Magic por 98 a 93. Kawhi Leonard acrescentou 16 pontos para a equipe canadense, que abriu vantagem na série com 2 a 1.

Terrence Ross liderou a equipe da Flórida, com 24 pontos, enquanto Nikola Vucevic somou 22 pontos e 14 rebotes. As equipes voltam a se enfrentar em Orlando neste domingo.

Os playoffs da NBA seguem neste sábado com mais quatro jogos. Com vantagem por 2 a 1 na série, o Phladelphia 76ers enfrenta o Brooklyn Nets, em Nova York. No Texas, o Santo Antonio Spurs busca a terceira vitória, em quatro jogos, sobre o Denver Nuggets. Já o Milwaukee Bucks tenta, fora de casa, o terceiro triunfo seguido sobre o Detroit Pistons. Mesma situação do Houston Rockets que joga no ginásio do Utah Jazz.