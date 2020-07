Com 30 anos, Eca é tema de live da Sedhast com participação de estrelas do vôlei

A ação tem como público alvo conselheiros tutelares e conselheiros municipais da criança e do adolescente dos 79 municípios do estado - (Foto: Agência Brasil)

Com a participação dos campeões olímpicos do vôlei brasileiro, André Heller e Sandra Pires, atuais embaixadores do esporte do Banco do Brasil, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realiza nesta segunda-feira (13.07), 14h, pelo canal da secretaria no facebook, live em alusão aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

André Heller e Sandra Pires, destaques do vôlei brasileiro, agora embaixadores do esporte.

O evento é coordenado pela Superintendência da Política de Direitos Humanos da Sedhast e contará também com a participação de palestrantes debatendo os 30 anos do ECA. “É uma oportunidade que temos de celebrar os 30 anos do ECA e também de debatermos os avanços que já tivemos e os principais desafios daqui pra frente”, reforçou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

A ação tem como público alvo conselheiros tutelares e conselheiros municipais da criança e do adolescente dos 79 municípios do estado, mas também pode contar com a participação por meio de mensagens do público que estiver conectado durante a transmissão.

A organização do evento também disponibilizou um link de inscrição. É só clicar no link https://docs.google.com/forms/d/1OjyvAqZvyvBFwtqAgVLIPugUihTtrWlGK3HmkkdHUUw/viewform?chromeless=1&edit_requested=true, preencher os dados para receber a declaração de participação.

Nas transmissões ao vivo toda pessoa pode acompanhar o evento, sendo necessário apenas ativar as notificações das páginas da Sedhast no facebook e youtube para ser imediatamente avisada quando uma ação ao vivo estiver acontecendo. A secretaria também mantem uma página ativa no instagram.

A Sedhast tem como missão desenvolver ações voltadas para as políticas públicas de assistência social, defesa do consumidor, de trabalho, de cidadania, buscando exercer seu papel de forma articulada com as demais políticas públicas, no âmbito federal, estadual e municipal e sociedade civil.