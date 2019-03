Com 3 modalidades, Projeto Futuro Paralímpico está com vagas abertas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), está com vagas abertas nas oficinas gratuitas do Projeto Futuro Paralímpico que acontece no Parque Ayrton Senna e no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser. Podem participar meninos e meninas a partir de 10 anos.

Atletismo, petra e bocha são as modalidades oferecidas nos dois polos no período matutino e vespertino e para participar é necessário fazer a inscrição no local e horário da oficina. “Essas são modalidades específicas para pessoas com deficiência, mas também temos futebol de sete, tênis de mesa e polybat que serão disponibilizadas conforme a procura. Estamos visitando as escolas e apresentando os projetos para os jovens”, explicou a Coordenadora do Projeto Futuro Paralímpico da Funesp, Yara Helena Yule.

As atividades do paradesporto são importantes para a inserção destes jovens na sociedade. “Mais do que estimular a prática esportiva, estamos pensando em toda a população para a prática de atividade física e lazer de crianças a idosos, incluindo deficientes”, explicou o chefe da divisão das Atividades Sistemáticas da Funesp, Vanderlei Sandim.

Programação

O núcleo do Parque Ayrton Senna conta com as modalidades de atletismo e petra na segunda, quinta e sexta-feira, das 7h às 11 e das 13h às 17h. A bocha acontece terça e quarta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h e a na quarta-feira tem bocha e atletismo das 7h às 11h.

Na Vila Nasser, o atletismo e a petra acontecem na terça e quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.