Com 3 de Muriel, Atalanta faz 7 a 1 na Udinese e sobe para o 3º lugar no Italiano

Depois de tomar 5 a 1 do Manchester City fora de casa na Liga dos Campeões da Europa no meio da semana, a Atalanta mostrou grande poder de reação neste domingo e se reabilitou junto à torcida no Campeonato Italiano. Em jogo válido pela nona rodada, o time de Bérgamo goleou a Udinese por 7 a 1, com três gols do atacante colombiano Luis Muriel, que já atuou no clube de Údine.

Com o resultado, a Atalanta chegou a 20 pontos e subiu para a terceira colocação do torneio. A Juventus é a líder com 23, um a mais que a vice-líder Inter de Milão. Quarto, o Napoli empatou com a SPAL neste domingo e soma 17. A Udinese tem 10, no meio da tabela.

Além do placar, o confronto ainda contou com uma virada, já que os visitantes saíram na frente aos 11 minutos, por meio do centroavante italiano Stefano Okaka. Os zagueiros brasileiros Rodrigo Becão e Samir foram titulares na equipe de Údine.

Aos 21, a Atalanta já recolocaria a igualdade no marcador. O meia esloveno Josip Ilicic, um dos destaques do clube, fez o primeiro de seus dois gols no jogo e abriu o caminho para a goleada no estádio Atleti Azzurri d'Italia.

O trabalho dos mandantes foi ainda mais facilitado pela expulsão do defensor ganês Nicholas Opoku, aos 32. Com um a menos, a Udinese se tornou presa fácil para os donos da casa, que tiveram o zagueiro brasileiro Rafael Toloi como titular.

Três minutos depois do cartão vermelho, a Atalanta já se colocaria à frente, com o primeiro gol de Muriel, de pênalti. Antes do intervalo, os anfitriões ampliariam, novamente com Ilicic, aos 43.

Aos dois 2 da segunda etapa, veio o quarto, com Muriel. O colombiano ainda marcaria mais um, novamente de pênalti. O meia croata Mario Pasalic e o ponta marfinense Amad Traore completaram o placar.

Com os gols, Muriel soma oito no Italiano. O centroavante Ciro Immobile, natural do país, é o artilheiro, com nove. Lesionado, Duvan Zapata, mais um atacante da Colômbia que joga na Atalanta, soma seis. Cristiano Ronaldo tem quatro.

Nos outros jogos deste domingo pela nona rodada do torneio nacional, o destaque ficou por conta do tropeço do Napoli diante da SPAL, em casa. Os comandados de Carlo Ancelotti até saíram na frente, com gol do atacante polonês Arek Milik, mas o meia esloveno Jasmin Kurtic deixou tudo igual.

O Torino também jogou em casa e empatou por 1 a 1. A partida foi contra o Cagliari, que saiu na frente por meio do volante uruguaio Nahitan Nandez. O centroavante italiano Simone Zaza, porém, colocou a igualdade no placar.

Diferentemente de Napoli e Torino, o Bologna aproveitou o mando de campo e venceu a Sampdoria por 2 a 1. O atacante argentino Rodrigo Palácio e o zagueiro italiano Mattia Bani marcaram para os donos da casa. O atacante Manolo Gabbiadini, da Itália, descontou.