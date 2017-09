Com 3 de Mertens, Napoli goleia e assume a ponta do Italiano; Milan também vence

O Napoli alcançou a liderança do Campeonato Italiano neste domingo ao faturar uma sonora goleada sobre o Benevento, que subiu para a primeira divisão nesta temporada. Jogando em casa, o time de Nápoles aplicou 6 a 0 no modesto rival. Pela mesma rodada, o Milan também fez a lição de casa ao derrotar a Udinese por 2 a 1.

O placar elástico levou o Napoli à ponta porque abriu vantagem sobre a Juventus, que começou a rodada na primeira colocação. A Inter de Milão também iniciou o fim de semana com nove pontos e venceu no sábado. Agora as três equipes somam 12, porém o Napoli ocupa a liderança por ter melhor saldo de gols. Mais cedo, a Juventus derrotou o Sassuolo por 3 a 1, fora de casa.

Diante de sua torcida, o Napoli foi liderado em campo por Dries Mertens. Ele marcou três vezes, duas delas em cobrança de pênalti, aos 20 e aos 45 minutos do segundo tempo. Antes, anotara seu primeiro, aos 27 minutos de jogo. Allan e Insigne balançaram as redes antes disso, aos 3 e aos 15. Jose Callejon selou a goleada aos 32 minutos da etapa final.

Cada vez mais perto do trio que lidera o campeonato, o Milan também venceu em casa. Neste domingo, fez 2 a 1 na Udinese e chegou aos nove pontos. Nikola Kalinic marcou os gols da equipe de Milão, aos 22 e aos 31 minutos. Kevin Lasagna anotou o gol dos visitantes, aos 28.

Pela mesma rodada, o Cagliari derrotou o SPAL por 2 a 0, com gols de Nicolo Barella e João Pedro, enquanto Torino e Sampdoria empataram por 2 a 2.

