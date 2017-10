Com 3 de Lewandowski, Polônia goleia e fica perto da vaga na Copa do Mundo

Com uma exibição de Robert Lewandowski, autor de três gols, a seleção da Polônia goleou a Armênia, fora de casa, nesta quinta-feira, e ficou perto da vaga na Copa do Mundo de 2018. Os visitantes aplicaram 6 a 1 na equipe armênia e garantiram ao menos a vaga na repescagem do Grupo E das Eliminatórias Europeias do Mundial da Rússia.

Em primeiro lugar na chave, os poloneses chegaram aos 22 pontos, faltando agora somente um jogo para encerrar sua participação na disputa. Montenegro e Dinamarca, que ainda se enfrentarão nesta quinta, vêm logo em seguida, ambos com 16 pontos. Um dos dois times ainda pode superar a Polônia no grupo. Mas se empatarem nesta quinta garantirão automaticamente a classificação polonesa.

O time polonês encontrou pouca resistência da Armênia para buscar a vitória e se colocar em situação tranquila na chave. A goleada foi aberta logo aos dois minutos, em cruzamento rasteiro da direita para conclusão de Kamil Grosicki. Aos 18, Lewandowski marcou seu primeiro, em cobrança de falta.

Sete minutos depois, o atacante do Bayern de Munique voltou à carga ao marcar em lance de tiro indireto dentro da área, depois que o goleiro armênio fez defesa com a mão após recuo da defesa. A Armênia fez seu gol de honra aos 39 minutos de jogo, em cabeçada de Hovhannes Hambardzumyan.

No segundo tempo, aos 13, os visitantes ampliaram a vantagem em finalização de Jakub Blaszczykowski, de fora da área, contando com ajuda do goleiro Grigor Meliksetyan, que aceitou o chute despretensioso. Aos 19, Lewandowski anotou mais um, completando cruzamento rasteiro da esquerda. Nos instantes finais do jogo, Rafal Wolski selou a goleada aos 44 minutos, ao encher o pé, quase da pequena área.

Em outro jogo já finalizado nesta rodada de quinta, a República Checa cumpriu tabela com o Azerbaijão, pelo Grupo C. As duas seleções entraram em campo já sem chances de classificação à Copa. Mas o checos levaram a melhor e venceram por 2 a 1, na casa do adversário. Jan Kopic e Antonin Barak marcaram os gols dos visitantes.

Em terceiro lugar, a seleção checa chegou aos 12 pontos, enquanto o Azerbaijão estacionou nos 10. Os dois primeiros colocados são Alemanha, com 24 pontos, e Irlanda do Norte, com 19.

