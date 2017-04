Com 3 de Lewandowski, Bayern faz 6 no Augsburg e mantém vantagem no Alemão

Com uma exibição de gala de Robert Lewandowski, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Augsburg neste sábado, em casa. O líder do Campeonato Alemão manteve sua grande vantagem na ponta ao golear o rival por 6 a 0, com três gols do atacante polonês. Thiago Alcântara, filho do brasileiro Mazinho, também balançou as redes na partida e brilhou ainda com assistência e bola na trave.

O resultado mantém o Bayern em situação tranquila na primeira colocação da tabela. O time de Munique tem agora 65 pontos, contra 52 do RB Leipzig, que também goleou na rodada - aplicou 4 a 0 no Darmstadt. Somente uma improvável sequência de derrotas e de resultados combinados tiraria o título do Bayern na temporada.

Contra um dos times mais modestos do Alemão, a equipe de Munique teve pouco trabalho para se impor em campo neste sábado. Lewandowski abriu o placar aos 17, com assistência de Thiago Alcântara. E Thomas Müller anotou o segundo, aos 36, completando cruzamento justamente do atacante polonês. Antes do intervalo, o Bayern colocou duas bolas na trave.

Na segunda etapa, a contagem foi retomada com o próprio Lewandowski, aos 10. Sete minutos depois, Alcântara tabelou com o polonês dentro da área e marcou o quarto gol. Tanto o filho de Mazinho quanto o atacante estavam impedidos na jogada, que terminou com passe de calcanhar de Lewandowski.

Ele ainda brilharia aos 34, com seu terceiro gol na partida. Assim, alcançou Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, na artilharia do Alemão. Ambos somam 24 gols agora. A goleada do Bayern terminou com mais um gol de Müller, aos 35 minutos. O Augsburg é o 16º colocado da tabela, com 29 pontos.

Também jogando em casa, o RB Leipzig goleou o Darmstadt. Naby Keita marcou duas vezes e Emil Forsberg e Willi Orban também balançaram as redes. Os tropeços no início do ano, contudo, praticamente acabaram com as chances de título do vice-líder, que agora só pensa em confirmar a vaga na Liga dos Campeões.

Tentando entrar nesta briga, o Borussia Dortmund empatou com o Schalke por 1 a 1, fora de casa. Aubameyang deixou sua marca, mas não foi o suficiente para evitar o tropeço dos visitantes. O Borussia soma agora 47 pontos e ocupa o quarto lugar, que dá vaga somente na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Em outros jogos da rodada deste sábado, o Werder Bremen goleou o Freiburg por 5 a 2, fora de casa, enquanto o Hamburgo bateu o Colônia por 2 a 1, diante de sua torcida.

Veja Também

Comentários