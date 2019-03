Com 3 de James Rodríguez, Bayern goleia Mainz e reassume liderança do Alemão

O Bayern de Munique não teve qualquer problema para retomar a liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo, atuando em casa, o time massacrou o Mainz por 6 a 0, reassumindo a dianteira, que havia perdido um dia antes para o Borussia Dortmund, pois o rival atuou antes na 26ª rodada. E o colombiano James Rodríguez brilhou ao marcar três gols.

Bayern e Dortmund somam os mesmos 60 pontos, mas o Bayern está em vantagem por ter saldo de gols maior - 41 a 34 -, cenário que foi ampliado com o placar dilatado assegurado na Allianz Arena. Já o Mainz é o 13º colocado com 30 pontos.

A vitória do Bayern começou a ser construída logo aos três minutos, quando Lewandowski completou cruzamento de Alaba. E o time ainda marcou mais duas vezes no primeiro tempo, com James Rodríguez, aos 33, após receber passe de peito de Goretzka, e aos 39, com Coman, em contra-ataque.

Na etapa final, James marcou duas vezes no começo, aos seis e aos oito minutos, com um chute colocado e outro de cavadinha. E Alphonso Davies, aproveitando rebote, marcou o sexto gol do Bayern aos 25 minutos.

Com o placar definido, o técnico Niko Kovac sacou James Rodríguez, que deixou o campo ovacionado para a entrada do brasileiro Rafinha no Bayern, que também utilizou o Thiago Alcantara como titular.

Também neste domingo, o Eintracht Frankfurt venceu o Nuremberg por 1 a 0, com gol de Hinteregger aos 31 minutos do primeiro tempo. O resultado levou ao time aos 46 pontos, em quinto lugar. Já o Nuremberg segue na lanterna, com 13 pontos.