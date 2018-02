Com 2 mil novos itens esportivos, Prefeitura turbina oficinas de esporte e lazer na Capital 

As inscrições estão abertas e a população pode se cadastrar no local onde fará as atividades - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Atendendo a um pedido dos campo-grandenses, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), entregou mais de 2 mil artigos esportivos que serão utilizados nas oficinas de esporte e lazer da Capital. Os kits estão sendo entregues nos Parques Ayrton Senna, Tarsila do Amaral, Jacques da Luz, Centro Olímpico da Vila Nasser, Sóter, Guanandizão, Praça Belmar Fidalgo, Elias Gadia e Orla Morena.

O material, que foi entregue simbolicamente na última quinta-feira (1º), durante a apresentação oficial do calendário esportivo 2018, chega nos parques para melhorar as oficinas esportivas. Entre os itens estão Colchonetes, Bolas de Pilates, Escada Agilidade, TRX (aparelho para exercícios), Teraband (Elástico), Caixas de Salto, Cones, Coletes, mini-traves, disco de equilíbrio, bambolê, kit badminton, Bolas de Borracha, Bolas e redes de futebol, futsal, vôlei e de basquete.

Com os novos materiais esportivos, a Prefeitura atenderá cerca de 30 modalidades desenvolvidas nos parque e praças da Capital. O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destacou a qualidade dos artigos. “Os materiais são de boa qualidade, para que tenham uma durabilidade bem maior e que possam ser usadas por muito tempo pelos usuários inscritos nas oficinas”, disse.

Quem participa das atividades já sente a diferença. “Ficou bem melhor. Com os materiais novos temos mais opções de exercícios e mais pessoas podem fazer as aulas”, elogiou Rosangela Alves Santana, microempresária, 36 anos, que participa das oficinas de funcional e zumba no Parque Tarsila do Amaral. Acompanhada da mãe e da filha ela comemora a realização dos Projetos. “Estou muito feliz com o resultado que tive em um ano de exercícios, principalmente porque estou com 8 quilos a menos comparando com fevereiro do ano passado”.

Sobre as oficinas

Com a meta de realizar milhões de atendimentos e fazer os campo-grandenses se movimentarem, a Funesp, oferece cerca de 30 oficinas de esporte e lazer nos parques, praças e associações de moradores em 42 locais na Capital. As inscrições estão abertas e a população pode se cadastrar no local onde fará as atividades. São oficinas para crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência. Acesse o site e acompanhe a programação completa.