Com 2 gols no fim, Real vence Alavés em casa e amplia vantagem no Espanhol

O placar de 3 a 0 pode sugerir uma vitória tranquila, mas o Real Madrid sofreu mais do que esperava para superar o Alavés no Santiago Bernabéu, neste domingo. O time anfitrião só deslanchou nos minutos finais da partida, quando marcou duas vezes e sacramentou um triunfo que estava sob ameaça até os 40 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time de Madri chegou aos 68 pontos e abriu boa vantagem sobre o Barcelona, que ainda entrará em campo neste domingo. O time catalão, com 63 pontos e um jogo a mais que o arquirrival antes do início da rodada, vai visitar o Granada.

Os três pontos conquistados neste domingo foram motivo de alívio para a torcida presente no Santiago Bernabéu. Mesmo jogando em casa, contra um modesto rival, o Real Madrid teve dificuldade para se impor em campo.

Isso não aconteceu nem mesmo depois que Benzema abriu o placar, aos 30 minutos de jogo. O atacante tabelou com Carvajal pela direita e, da entrada da área, acertou forte chute para abrir o placar. Apesar da vantagem, o Real não conseguiu fazer maiores ameaçar à defesa do rival. E o Alavés, por sua vez, se insinuava no ataque.

No segundo tempo, os visitantes se soltaram ainda mais no campo ofensivo e passaram a dar sustos na defesa madrilenha. A torcida, apreensiva, já esperava pelo empate. No ataque, o Real não conseguia articular jogadas mais elaboradas e dependia de iniciativas isoladas. Numa delas, Cristiano Ronaldo mandou para as redes, mas a arbitragem assinalou o impedimento.

Mesmo sem levar um sufoco do Alavés, o Real respirou aliviado somente aos 40 minutos, quando o atacante português descolou belo passe para Isco cair pela direita dentro da área e acertar belo chute para as redes.

Mais solto após o gol que garantia a vitória, o time da casa ainda marcou mais um aos 43 minutos. Após cobrança de falta no travessão, Nacho pegou rebote de cabeça na área e sacramentou a vitória, sustentando a boa vantagem do Real na primeira colocação da tabela.

