Com 2 gols e grande atuação, Isco garante vitória do Real Madrid sobre Espanyol

O Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O meia Isco foi o destaque da partida, fazendo os dois gols da equipe madrilenha e protagonizando outros grandes lances.

A vitória colocou o Real Madrid na quinta posição na tabela, dentro da zona de classificação para as competições europeias, com 14 pontos. O Espanyol permaneceu com oito pontos, a apenas dois da zona de rebaixamento, na 14.ª colocação.

O time da casa teve amplo domínio da partida no primeiro tempo e criou várias oportunidades. Isco teve pelo menos duas grandes chances de abrir o placar, uma delas logo aos 20 segundos de jogo. Ele recebeu de Sérgio Ramos, entrou sozinho na área e tocou no canto esquerdo, mas o goleiro Lopez fez grande defesa.

Isco continuou participando das principais jogadas de ataque do Real. Mas foi Cristiano Ronaldo quem deu o passe para que ele abrisse o placar, aos 29 minutos. Novamente sozinho na frente de Lopez, desta vez o meia tocou por baixo do goleiro para vencê-lo.

Ronaldo ainda teve duas oportunidades de deixar a sua marca logo depois do primeiro gol, aos 30 e 32 minutos. Na segunda, ele recebeu passe longo do brasileiro Casemiro, girou e bateu forte para o gol, mas Lopez salvou a equipe catalã, que assustou os donos da casa aos 43 minutos, com uma bola na trave de Gerard Moreno.

Na segunda etapa, o Real procurou controlar a partida, que ficou mais equilibrada. O brasileiro Léo Baptistão teve dois lances nos quais chegou na frente do goleiro Navas, mas a defesa merengue interceptou bem as jogadas.

O Real seguia buscando o gol, especialmente com o português Cristiano Ronaldo, que ainda não marcou neste ano em jogos do Espanhol. Mas foi novamente com Isco que os madrilenhos chegaram ao segundo gol, aos 25 minutos. O meia recebeu passe da esquerda, dominou e chutou no canto esquerdo de Lopez para dar números finais à partida.

Na próxima rodada do Espanhol, marcada para o período entre os dias 13 e 16 deste mês, após a pausa no calendário europeu devido às Eliminatórias da Copa de 2018, o Real Madrid enfrentará o Getafe, fora de casa. O Espanyol jogará contra o Levante, em Barcelona.

OUTROS JOGOS - Também neste domingo, pela sétima rodada do Espanhol, o Valencia venceu o Athletic Bilbao por 3 a 2. O terceiro gol da equipe foi assinalado pelo meia brasileiro Rodrigo, naturalizado espanhol. Simone Zaza e Daniel Parejo marcaram os outros dois da equipe de Valência. O veterano Aduriz, de 36 anos, e Raúl García fizeram para o Bilbao.

O Valencia subiu para o terceiro lugar do Espanhol, com 15 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Derrotado, o Bilbao ocupa a 13ª colocação na tabela, com oito pontos, muito próximo do Eibar, que tem seis e é o primeiro clube na zona de rebaixamento do campeonato (em 18.º lugar).

O Villarreal bateu o Eibar por 3 a 0 com grande atuação do atacante franco-congolês Cedric Bakambu. O jogador foi o autor dos três gols da equipe da casa, sendo o último em cobrança de pênalti. Agora com cinco gols na competição, Bakambu é o terceiro na artilharia do torneio, superado somente por Zaza, do Bilbao (6), e Lionel Messi, do Barcelona (11). A equipe de Villarreal subiu para o nono posto na tabela da liga espanhola, com 10 pontos.

