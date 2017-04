Com 2 gols de Willian, Chelsea bate Tottenham e vai à final da Copa da Inglaterra

Com dois gols marcados pelo brasileiro Willian e um final de jogo fulminante no qual definiu a sua vitória com outras duas bolas na rede em um intervalo de apenas seis minutos, depois de ter sofrido por duas vezes o empate, o Chelsea venceu o Tottenham por 4 a 2, neste sábado, no estádio de Wembley, e garantiu classificação à final da Copa da Inglaterra.

Com o triunfo no clássico londrino, o time comandando por Antonio Conte agora espera pela definição do seu adversário na decisão, o que ocorrerá neste domingo na partida entre Arsenal e Manchester City, às 11 horas (de Brasília), também no mítico Wembley, na capital inglesa.

A vitória do Chelsea também teve importante efeito psicológico para o time, que vinha de derrota para o Manchester United, sofrida na rodada passada do Campeonato Inglês, no qual lidera ainda com folga, mas a equipe viu justamente o Tottenham se aproximar da briga pelo título ao golear o Bournemouth por 4 a 0 e ficar quatro pontos atrás na segunda posição.

No clássico deste sábado, o Chelsea abriu o placar já aos 4 minutos, com um gol de Willian em cobrança falta da entrada da área, cometida por Alderweireld, que ainda levou cartão amarelo por um carrinho dado em Pedro no lance.

David Luiz também se posicionada para fazer a cobrança, mas o meia brasileiro acabou indo para a bola e acertou o canto do goleiro Lloris, que foi pego no contrapé após ter dado um passo para o outro lado e não conseguido voltar a tempo de praticar a defesa.

Já aos 17 minutos, porém, o Tottenham chegou ao empate. Depois de aproveitar um rebote pela direita, Eriksen cruzou para Harry Kane. De costas para o gol adversário, o artilheiro desviou de leve na bola de cabeça e acertou o canto direito baixo de Courtois.

E o primeiro tempo parecia se encaminhar para terminar empatado, mas o Chelsea voltou a ficar à frente no placar por meio de uma outra bola parada. Kante iniciou jogada pelo meio e tocou na direita para Moses, que acabou sendo derrubado por Son com um carrinho dentro da área, aos 41 minutos. O árbitro assinalou o pênalti e, no minuto seguinte, Willian foi para a bola e acertou o canto direito do goleiro Lloris, que caiu para o outro lado.

O clássico, porém, seguia equilibrado e o Tottenham voltou a empatar o jogo aos 7 minutos da etapa final. E mais uma vez por meio de novo cruzamento de Eriksen da direita. Mas desta vez o passe foi espetacular ao encontrar um espaço entre David Luiz e Azpilicueta na marcação e achar Dele Alli, que apareceu em velocidade entre os defensores e, com extrema felicidade, bateu de primeira para acertar o canto esquerdo alto de Courtois.

Depois de novo empate, Conte resolveu dar novo gás ao setor ofensivo do Chelsea com as entradas de Diego Costa e Hazard nos respectivos lugares de Batshuayi e Willian, de uma vez só, aos 15 minutos. E a estrela do treinador italiano brilhou aos 29, quando, após rebote de escanteio cobrado pela direita, Hazard acertou forte chute cruzado que passou por vários defensores que estavam à sua frente e entrou no canto esquerdo baixo de Lloris.

E o meia belga também acabou participando do lance que resultou no quarto gol do Chelsea, aos 35 minutos. Depois de se livrar de marcadores pela direita, o Hazard rolou para trás para Matic, que de muito longe arriscou o chute cruzado de fora da área e fez um golaço ao acertar o ângulo esquerdo de Lloris. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar: uma pintura em Wembley, que neste domingo também promete receber outro clássico de fortes emoções na luta pela outra vaga na final.

