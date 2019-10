Com 2 gols de Wellington Paulista, Fortaleza bate Chapecoense no Castelão

O Fortaleza segue se afastando da zona do rebaixamento. O time de Rogério Ceni recebeu a Chapecoense na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 0, com dois gols de Wellington Paulista, na noite desta quarta-feira.

Com o resultado, o Fortaleza chega aos 28 pontos, deixando para trás a briga contra as quatro últimas colocações e podendo até sonhar com mais na competição. Já a Chapecoense, segue estacionada nos 15 pontos, na lanterna do Brasileirão, e sem vencer há nove jogos, desde a vitória por 1 a 0 sobre o rival Avaí pela 15ª rodada.

Na capital cearense, a primeira etapa foi de poucos lances de perigo. Com mais posse de bola, o Fortaleza tentava ditar o ritmo da partida, mas tinha dificuldade para se infiltrar na defesa adversária.

As melhores chances saíam dos pés de Osvaldo, um dos únicos jogadores que conseguia levar perigo através de jogadas individuais. Mesmo assim, ele não conseguia servir o centroavante Wellington Paulista, muito isolado até o intervalo.

Logo no início da segunda etapa, o Fortaleza chegou ao gol. Aos 4 minutos, Romarinho foi derrubado por Gustavo Campanharo dentro da área e o árbitro carioca Rodrigo Carvalhaes de Miranda marcou pênalti. Wellington Paulista cobrou com tranquilidade e abriu o placar.

A Chapecoense tentou responder, mas o goleiro Marcelo Boeck evitou o empate. No melhor lance do time visitante, a bola sobrou para Vini Locatelli, que parou em bela intervenção do camisa 1 do Fortaleza.

Para garantir a vitória, Wellington Paulista marcou o segundo aos 35 minutos. Ele recebeu de Felipe, evitou a chegada de um adversário e deslocou o goleiro João Ricardo para dar números finais ao jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Fortaleza visita o Vasco em São Januário, enquanto a Chapecoense recebe o Cruzeiro na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 x 0 CHAPECOENSE

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe, Juninho e Edinho; Osvaldo (Marlon), Romarinho (Mariano Vázquez) e Wellington Paulista (André Luís). Técnico: Rogério Ceni.

CHAPECOENSE - João Ricardo; Márcio Araújo, Douglas, Rafael Pereira e Roberto (Renato Kayzer); Elicarlos, Gustavo Campanharo (Vini Locatelli), Bruno Pacheco, Camilo e Régis (Arthur Gomes); Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Wellington Paulista, aos 4 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Quintero, Felipe, Juninho e Wellington Paulista (Fortaleza); Márcio Araújo e Everaldo (Chapecoense).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA - R$ 163.990,00.

PÚBLICO - 24.425 pagantes (25.425 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).