Com 2 gols de Thiago Silva, PSG vai à semifinal da Copa da Liga Francesa

Thiago Silva teve uma noite de artilheiro nesta quarta-feira, na França. Com dois gols dele, o Paris Saint-Germain venceu o Metz por 2 a 0 em casa, no Parque dos Príncipes, e avançou à semifinal da Copa da Liga Francesa. Bordeaux, Monaco e Nancy também estão classificados.

O zagueiro brasileiro, considerado um dos melhores do mundo, nunca teve grande participação ofensiva. Tanto que, pelo PSG, clube que ele defende desde 2012, tem média de menos de três gols por temporada. Desde os tempos de Fluminense, em 2007, ele não marcava dois gols na mesma partida.

Nesta temporada, porém, ele desandou a marcar. Já havia feito gols nas últimas duas partidas do clube, contra o Lorient, pelo Francês, ainda em 2016, e diante do Bastia, pela Copa da França, no sábado. A diferença para o jogo desta quarta é que nos duelos anteriores Thiago Silva foi coadjuvante em goleados por 5 a 0 e 7 a 0, respectivamente.

Capitão do PSG, o brasileiro fez dois gols quase idênticos nesta quarta. Cobrança de escanteio de Di María e cabeceio certeiro, sem precisar sair do chão, vindo de trás. O primeiro saiu aos 27 minutos do primeiro tempo e o segundo exatamente 45 minutos dois.

Também nesta terça, o Bordeaux contou com o brasileiro Malcom como titular para vencer por 3 a 2 o Guingamp, surpreendente quinto colocado do Francês, e garantir vaga na semifinal. Na terça, o Monaco passou pelo Sochaux nos pênaltis, após empate por 1 a 1, enquanto que o Nancy fez 2 a 0 no Nantes, fora de casa.

