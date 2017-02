Com 2 gols de Ibrahimovic, Manchester United vence e leva título da Copa da Liga

O Manchester United contou com o brilho da sua maior estrela para conquistar o título da Copa da Liga Inglesa. Neste domingo, no lotado estádio de Wembley, o sueco Zlatan Ibrahimovic marcou duas vezes, a última delas aos 42 minutos do segundo tempo, para garantir a vitória do seu time por 3 a 2 em uma eletrizante decisão contra o Southampton.

Assim, o técnico José Mourinho conquistou o seu primeiro título pelo Manchester United. Para isso, porém, foi preciso saber sofrer, pois o Southampton surpreendeu com uma grande atuação, em que conseguiu deter o controle da posse de bola e criou várias oportunidades de gol, quase sempre em jogadas de velocidade pelas laterais. Só que falhou ao desperdiçar várias oportunidades de gol, ao contrário de Ibrahimovic.

O Southampton fez um duelo equilibrado com o Manchester United no início da decisão em Wembley, tendo inclusive um gol mal anulado, de Gabbiadini, aos dez minutos do primeiro tempo. Mas foi o Manchester que abriu o placar, aos 18, em uma cobrança de falta de Ibrahimovic que surpreendeu o goleiro Forster.

O gol, porém, não desanimou o Southampton, que aumentou o seu volume de jogo, pressionou o Manchester e só não conseguiu empatar o jogo graças a De Gea, que realizou grandes defesas após finalizações de Ward-Prowse e Tadic.

Para piorar a situação do Southampton, o Manchester conseguiu ampliar a sua vantagem. Dessa vez, após troca de passes, Rojo acionou Lingard, que finalizou colocado, fazendo 2 a 0 aos 38 minutos. Só que o Southampton ganhou um respiro aos 45 minutos, quando Ward-Prowse cruzou para Gabbiadini marcar e diminuir o prejuízo do seu time antes do intervalo.

Se já apresentava um bom futebol no primeiro tempo, o gol foi mais um estímulo para o Southampton, que se manteve no começo da etapa final. E logo aos três minutos, o time empatou a decisão da Copa da Liga Inglesa após uma sequência de escanteios. Davis pegou um rebote e acionou Gabbiadini, que finalizou às redes.

Com o placar empatado, o Manchester United mudou a sua postura e também passou a avançar mais ao ataque, deixando o duelo mais equilibrado e com diversas chances de gol para as duas equipes, sendo que Lingard era o jogador que mais ameaçava o Southampton.

Só que o Southampton não deixava de atacar e quase conseguiu a virada após uma cobrança de escanteio em que Romeu cabeceou forte e acertou a trave. Mas aí apareceu Ibrahimovic. Um minuto depois de interceptar um cabeceio do Southampton que iria na direção do gol, o astro sueco marcou o gol que assegurou o título do Manchester, tendo, inclusive, iniciado a jogada.

Aos 42 minutos, quando a decisão parecia se encaminhar para a prorrogação, Martial acionou Herrera, que cruzou para Ibrahimovic. O sueco cabeceou para as redes, marcou o seu segundo gol na partida e definiu a vitória por 3 a 2 do Manchester United, o mais novo campeão da Copa da Liga Inglesa.

