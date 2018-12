Com 2 gols de Hazard, Chelsea bate Watford e fecha 1º turno do Inglês em 4º lugar

Com dois gols do belga Eden Hazard no último jogo desta quarta-feira pelo chamado "Boxing Day" do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Watford por 2 a 1, fora de casa, e fechou o primeiro turno da competição na quarta posição, com 40 pontos, fechando a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O triunfo fez o time de Londres ultrapassar o rival Arsenal, que horas mais cedo empatou por 1 a 1 com o Brighton, também como visitante, ficou com 38 pontos e agora caiu para a quinta colocação. Já o Watford estacionou nos 27 pontos e desceu para o nono lugar.

No duelo desta quarta-feira, o Chelsea abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após uma bola roubada no meio de campo, Kovacic iniciou rápido contra-ataque e acionou Hazard pelo lado esquerdo. O meio-campista ficou cara a cara com Ben Foster, driblou o goleiro com categoria e tocou para o gol vazio: 1 a 0.

Também nos acréscimos da etapa inicial, porém, o Watford chegou ao empate com um outro golaço aos 48 minutos. Após receber passe em escanteio curto pela esquerda, José Holebas cruzou para o argentino Roberto Pereyra, que finalizou com rara felicidade, pegando a bola pelo alto sem deixá-la cair no chão, e acertou belo chute de fora da área no canto baixo do goleiro Kepa Arrizabalaga.

Na etapa final, o Chelsea aproveitou nova bobeada defensiva do time da casa para ficar novamente à frente no placar. Após vacilo na marcação, Hazard ficou mais uma vez de frente com Foster, que foi afobado ao tentar conter o belga e cometeu o pênalti claro quando estava sendo driblado pelo camisa 10.

E o mesmo Hazard foi para a cobrança, aos 13 minutos do segundo tempo, para definir o triunfo por 2 a 1. Assim, ele também passou a contabilizar 10 gols nesta edição do Inglês, ficando atrás apenas de Aubameyang (Arsenal), com 13 gols, Harry Kane (Tottenham) e Mohamed Salah (Liverpool), ambos com 12, na artilharia.

O brasileiro Willian, também com boa participação ofensiva pelo Chelsea, chegou a acertar uma bola na trave em finalização cruzada e depois quase marcou em um arremate fraco no qual Foster falhou ao deixar a bola passar por ele nesta etapa final. E Hazard exigiu boa defesa do goleiro no finalzinho. Mas os gols perdidos acabaram não fazendo falta ao time londrino.

Após a vitória sobre o Watford, o Chelsea ainda tem um jogo a disputar neste final de ano. Encara o Crystal Palace, domingo, novamente fora de casa. Já o Watford atuará em seus domínios contra Newcastle, no sábado, na abertura do segundo turno do Inglês.