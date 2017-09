Com 2 de Jesus, Manchester City goleia Liverpool em jogo com susto de Éderson

O Manchester City sobrou no duelo com o Liverpool, que marcou a retomada do Campeonato Inglês após a parada para os compromissos das seleções nacionais. Em casa, a equipe contou com dois gols de Gabriel Jesus para golear o adversário por 5 a 0. Agüero abriu o placar e Sané completou a goleada ao ir duas vezes às redes na partida que ficou marcada por um grande susto com o goleiro Éderson.

A vitória deste sábado manteve a invencibilidade do Manchester City no Campeonato Inglês e o levou aos dez pontos, logo à frente do rival United, que iniciou a rodada na liderança e pode retomá-la ainda neste sábado, quando vai visitar o Stoke City. Já o Liverpool permaneceu com sete pontos, em quinto lugar, mas sob risco de ser ultrapassado por outros clubes no complemento da rodada.

Na partida deste sábado, o Manchester City começou com os brasileiros Éderson, Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus entre os titulares. Já no Liverpool, o técnico Jurgen Klopp optou por nem relacionar Philippe Coutinho, mas escalou Roberto Firmino.

Ainda que sem um grande predomínio e muitas chances, o Manchester City foi melhor no início da partida, teve uma boa oportunidade de gol com Fernandinho, defendida por Mignolet, e abriu o placar aos 25 minutos, com Agüero. O argentino recebeu ótimo passe de De Bruyne entre os zagueiros adversários, driblou o goleiro do Liverpool e empurrou a bola para as redes.

Em desvantagem, o Liverpool tentou ameaçar mais o Manchester City e obrigou Ederson a fazer grande defesa em finalização de Salah. Mas os donos da casa tinham mais volume de jogo, tanto que quase marcaram em finalizações de Gabriel Jesus e Stones.

Aos 37 minutos, então, Mané foi expulso em um lance que assustou a todos. Mesmo que aparentemente sem intenção, o atacante acertou uma solada no rosto de Ederson, que recebeu atendimento médico por quase dez minutos e precisou deixar o campo de maca, sendo levado para um hospital. Mas ele retornou ao estádio antes mesmo do fim da partida, mostrando que o problema não foi tão grave quanto se temia, pois só apresentava um curativo no lado esquerdo do rosto.

Na retomada do jogo, o Manchester City ampliou a sua vantagem com mais uma assistência de De Bruyne. Foi do belga o cruzamento para Gabriel Jesus, completamente livre, marcar de cabeça aos 50 minutos.

Com a vantagem de 2 a 0 e um jogador a mais em campo, o Manchester dominou completamente o segundo tempo do duelo, criou várias chances de gol e marcou mais três vezes. A primeira delas foi novamente com Gabriel Jesus, aos oito minutos. A jogada contou com a participação de outro brasileiro, Fernandinho, que acionou Agüero, que passou para o atacante finalizar às redes.

Com o triunfo garantido, o técnico Pep Guardiola sacou Gabriel Jesus e viu o substituto - Sané - brilhar. Foi do alemão o quarto gol do Manchester City, aos 31 minutos, quando tabelou com Mendy e tocou na saída de Mignolet.

O quinto gol também foi de Sané. Ele recebeu passe de Walker na entrada da grande área e finalizou colocado, com a bola entrando no ângulo da meta do Liverpool aos 46 minutos, definindo a goleada do Manchester City.

Agora os times voltam suas atenções para Liga dos Campeões da Europa. Na próxima quarta-feira, o Liverpool receberá o Sevilla, enquanto o Manchester City vai até a Holanda para duelar com o Feyenoord.

Veja Também

Comentários