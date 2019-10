Com 2 de Icardi e 2 de Mbappé, PSG goleia e abre 8 pontos na liderança do Francês

Em grande fase, o Paris Saint-Germain deu mais uma demonstração de sua força ao golear o Olympique de Marselha por 4 a 0, neste domingo, em casa, no Estádio Parque dos Príncipes, e abriu oito pontos de vantagem sobre o Nantes, segundo colocado, na liderança do Campeonato Francês.

Em mais uma partida na qual não contou com o lesionado Neymar, que se machucou em amistoso da seleção brasileira contra a Nigéria na primeira quinzena deste mês, o time parisiense contou com dois gols do argentino Icardi e outros dois do artilheiro Mbappé para superar com tranquilidade mais um adversário.

E essa dupla ofensiva já havia brilhado na última terça-feira, quando o astro da seleção francesa marcou por três vezes e o atleta da Argentina outras duas para assegurar um humilhante 5 a 0 sobre o Brugge, na Bélgica, onde o time comandado por Thomas Tuchel se manteve com 100% de aproveitamento no Grupo A da Liga dos Campeões da Europa.

Vale lembrar também que o PSG contou neste domingo com o retorno do atacante uruguaio Edinson Cavani, que voltou a jogar depois de dois meses afastado da equipe por motivo de lesão. Ele entrou em campo apenas aos 26 minutos do segundo tempo, substituindo Mbappé, e teve pouco tempo para mostrar serviço.

Mas Cavani nem precisava brilhar em campo para ajudar o seu time, pois o PSG abriu 4 a 0 no placar já no primeiro tempo. Com uma atuação arrasadora, primeiro fez 2 a 0 com gols de Icardi aos 10 e aos 26 minutos. Depois, aos 32 e aos 44, balançou as redes em mais duas ocasiões com Mbappé. O atacante, por sua vez, fez o seu primeiro jogo como titular desde o fim de agosto, após se recuperar plenamente de uma lesão muscular.

Outro jogador que vem atravessando ótima fase com a camisa do PSG, o argentino Ángel Di María foi o autor das duas assistências que resultaram nos gols de Mbappé neste domingo. E o triunfo por 4 a 0 também igualou o recorde de maior diferença de gols conquistada pelo PSG no clássico com o Olympique - repetiu a vantagem de quatro bolas na rede dos 5 a 1 conquistados em 1978, como mandante, e do mesmo placar obtido como visitante em 2017.

Com este triunfo histórico sobre o velho rival, o PSG foi aos 27 pontos, contra 19 do vice-líder Nantes, que na abertura desta 11ª rodada, na sexta-feira, decepcionou a sua torcida ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Monaco, em casa.

Nos outros dois duelos deste domingo pelo Francês, o Rennes (8º colocado) bateu o Toulouse (17º) por 3 a 2, em casa, e o Saint-Étienne (12º) empatou por 2 a 2 com o Amiens (14º), também atuando em seus domínios.