Com 2 de Henrique, Cruzeiro vence Caldense e se aproxima do Atlético-MG

Em dia de artilheiro do volante Henrique, o Cruzeiro venceu a Caldense sem sobressaltos, nesta quinta-feira, em jogo isolado da 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, decidindo o jogo ainda no primeiro tempo, quando marcou seus gols, ambos com Henrique.

Com o resultado, o Cruzeiro voltou a se aproximar do Atlético-MG na tabela do Estadual. O arquirrival, ainda com 100% de aproveitamento, lidera com 15 pontos. O Cruzeiro tem agora 13, com quatro vitórias e um empate. Já a Caldense segue no 7º lugar, com cinco pontos - somente os quatro melhores da tabela avançam às semifinais.

Momentos antes da partida desta quinta, a Caldense precisou vetar seis jogadores da partida, incluindo os dois principais atletas do time - o meia Ewerton Maradona e o atacante Luiz Eduardo - por conta de uma intoxicação alimentar. Os jogadores estavam sofrendo com dores no estômago desde a noite passada. O técnico Thiago Oliveira escalou Leandro Oliveira e Rafamar no lugar dos dois desfalques.

O JOGO - O Cruzeiro entrou em campo nesta quinta mantendo praticamente a mesma escalação da goleada de 6 a 0 sobre o São Francisco-PA, na quarta-feira da semana passada, pela Copa do Brasil. Assim, o técnico Mano Menezes manteve o quarteto ofensivo com Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Rafael Sóbis. Neves fez seu segundo jogo pela equipe. A única mudança aconteceu na defesa, com o retorno de Manoel, na vaga de Caicedo.

Mas, apesar da manutenção dos quatro jogadores lá na frente, o Cruzeiro contou com um volante para fazer a diferença nesta noite. Henrique marcou duas vezes no primeiro tempo, em jogadas parecidas.

O primeiro saiu aos 30 minutos, quando Robinho cobrou escanteio na área, Ariel desviou de cabeça e Henrique, em posição duvidosa, completou para as redes. Sete minutos depois, novo escanteio. Desta vez Manoel cabeceou com força, o goleiro Neguete deu rebote e Henrique deu carrinho para empurrar a bola para as redes.

Até o volante se mostrou surpreso com os gols. "Não é minha função fazer tantos gols assim no jogo, mas a equipe está criando, está tendo boas movimentações", disse Henrique, na saída para o intervalo do jogo.

No segundo tempo, o Cruzeiro teve boa oportunidade logo aos dois minutos, em jogada de Mayke (que acabar de entrar em campo) com Thiago Neves e finalização de Sóbis, que falhou na hora do chute e desperdiçou a chance. Daí em diante o time mandante desacelerou e só voltou a levar perigo no ataque aos 35, novamente com Sóbis. Mas seu forte chute parou na defesa de Neguete.

A Caldense, após duas tentativas frustradas, só chegou com perigo nos acréscimos. E marcou seu gol em bela jogada. Thiago Carpini acertou lançamento preciso, pegando a defesa do Cruzeiro despreparada, e encontrou Wellington Rato livre de marcação. Ele bateu de leve, de cobertura, e marcou lindo gol, no último lance da partida.

Veja Também

Comentários