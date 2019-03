Com 2 de Cazares, Atlético-MG bate o Tupynambás e está nas semifinais do Mineiro

Melhor equipe da fase de classificação do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG confirmou neste domingo o seu favoritismo contra o Tupynambás e garantiu uma vaga nas semifinais da competição. Com grande atuação do equatoriano Cazares, autor de dois gols, o time alvinegro derrotou o rival de Juiz de Fora (MG) por 3 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e fez a festa com a torcida na véspera do aniversário de 111 anos de fundação do clube.

Cazares costumava ser um jogador irregular, mas tem sido, nos últimos tempos, um ponto diferencial do Atlético-MG, que neste domingo não teve facilidade em campo. O Tupynambás se fechou bem e conseguiu armar uma boa estratégia para se defender. Só que time mandante conseguiu se comportar bem em campo e fez um duelo interessante, conseguindo o resultado.

Nas semifinais, o Atlético-MG conhecerá o seu rival nesta segunda-feira. Como o regulamento obedece a ordem da classificação da primeira fase, ainda precisa aguardar o último jogo das quartas de final. Se o América-MG passar pela Caldense, o time alvinegro terá pela frente o Boa. Caso o vencedor seja a equipe de Poços de Caldas (MG), ela será a rival.

Independente do adversário, o segundo jogo das semifinais será em Belo Horizonte e o Atlético-MG terá a vantagem da classificação à decisão do Estadual com uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols. Ou por dois empates.

Em campo, o Atlético-MG pressionou desde o início e criou chances claras como em uma falta cobrada por Terans na trave esquerda do goleiro rival. O Tupynambás não se intimidou e também foi ao ataque, mas sem incomodar tanto a meta de Victor. Aos 27 minutos, o primeiro gol de Cazares saiu. Em jogada de Luan pela

esquerda, a bola foi lançada na área e o equatoriano apareceu sozinho para marcar.

Para o segundo tempo, o técnico Levir Culpi pediu para o Atlético-MG seguir no ataque e pouco depois dos 10 minutos colocou Maicon Bolt e Elias em campo. Voltando de lesão muscular, que o tirou dos gramados por um mês, o atacante criou a jogada em velocidade que culminou no segundo gol de Cazares, aos 17, em chute no canto esquerdo.

Aos 24 minutos, o Tupynambás conseguiu diminuir. Com a ajuda da arbitragem, que marcou um pênalti após falta fora da área, Ademilson chutou do lado contrário ao que Victor caiu e diminuiu. Só que as esperanças do time visitante acabaram aos 36 com o gol do centroavante Ricardo Oliveira em cobrança de falta.