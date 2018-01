Com 2 de Batshuayi, Chelsea vence e avança às oitavas da Copa da Inglaterra

Com dois gols do belga Michy Batshuayi, o Chelsea derrotou o Newcastle por 3 a 0, neste domingo, e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra. O atacante reserva resolveu a partida ainda no primeiro tempo, no duelo disputado diante da torcida, no estádio Stamford Bridge.

Batshuayi, contestado por parte da torcida, foi titular neste fim de semana em razão da ausência de Morata, que ainda se recupera de problema nas costas. E o belga não decepcionou, ainda que tenha contado com a ajuda do acaso, no segundo gol.

O primeiro saiu aos 30 minutos de jogo. Hazard recebeu longo lançamento pela direita, deu passe para Marcos Alonso, que acionou Batshuayi dentro da área. Sem marcação, o belga não teve dificuldades para finalizar para as redes.

No segundo gol, o atacante recebeu a bola em posição semelhante. Ele bateu rasteiro e viu a bola desviar no zagueiro e subir, encobrindo o goleiro Karl Darlow, aos 43 minutos.

Com o 2 a 0 no placar antes do intervalo, o Chelsea voltou mais tranquilo para o segundo tempo. O técnico Antonio Conte sacou Hazard, Kanté e Pedro ao longo da etapa. O terceiro gol veio em lance de bola parada. Aos 26, Alonso acertou bela cobrança de falta e fechou o placar, em Londres.

A Copa da Inglaterra é uma das principais apostas do Chelsea na temporada, além, é claro, da Liga dos Campeões. No futebol nacional, o time londrino já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa, na semana passada, e praticamente não tem chances de título no Campeonato Inglês.