Com 1º tempo arrasador, Bayern goleia Dortmund por 5 a 0 e assume ponta do Alemão

O Bayern de Munique mostrou por que é hexacampeão alemão neste sábado no duelo direto contra o Borussia Dortmund pelo título da competição. Em casa, na Allianz Arena, o time de Munique contou com um primeiro tempo impecável, em que abriu quatro gols de vantagem, para atropelar o rival por 5 a 0 no centésimo clássico entre as equipes no torneio nacional e voltar à liderança.

A vitória acachapante recolocou o Bayern de Munique na ponta da tabela, pois a equipe foi aos 64 pontos, e ficou com um a mais que o Dortmund, que liderou boa parte do campeonato, mas passou a oscilar nas últimas rodadas e foi presa fácil para o seu maior rival na briga pelo título.

O time bávaro não precisou mais do que 45 minutos para deixar a vitória muito bem encaminhada. Entrou ligado, ao contrário do adversário, e fez uma primeira etapa praticamente perfeita. Foi intenso, agressivo e deu as cartas em seus domínios.

Ex-jogador do Borussia, Hummels abriu o placar de cabeça, Lewandowski, que também defendeu as cores do time de Dortmund, fez o segundo em bonito lance que contou com um chapéu no goleiro antes de finalizar para o gol vazio depois de aproveitar a falha da defesa, Javi Martínez anotou o terceiro em arremate colocado e Gnabry marcou o quarto no final da primeira etapa.

No segundo tempo, com a vitória praticamente assegurada, o Bayern diminuiu o ritmo, mas não a ponto de se acomodar e permitir que o Dortmund ao menos diminuísse o placar. Pelo contrário. Quando voltou a acelerar, fez mais um gol e sacramentou a goleada. Carrasco do Dortmund, Lewandowski fechou a conta. Bem colocado, o polonês recebeu de Gnabry e só teve o teve o trabalho de empurrar a bola para o gol aos 44 minutos.

Lewandowski, aliás, melhorou ainda mais suas marcas. Maior artilheiro estrangeiro da história da Bundesliga e quinto maior goleador no geral, o polonês chegou a 201 gols no torneio com os dois de hoje - Gerd Müller, autor de 365 gols, encabeça a lista de goleadores da história da competição. Nesta edição, Lewandowski é o artilheiro isolado, com 21 bolas na rede.