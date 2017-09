Com 1º gol de Kenedy, Chelsea goleia em estreia na Copa da Liga Inglesa

Com time misto e sem qualquer dificuldade, o Chelsea goleou o Nottingham Forest, da segunda divisão, pelo placar de 5 a 1, nesta quarta-feira, em sua estreia na Copa da Liga Inglesa. O triunfo no Stamford Bridge, diante de sua torcida, em Londres, levou o time do técnico Antonio Conte para as oitavas de final.

A partida desta quarta marcou as estreias de Eden Hazard na temporada e do goleiro Willy Caballero, que foi contratado em julho. O duelo teve ainda o primeiro gol do brasileiro Kenedy, ex-Fluminense, com a camisa do time inglês. Ele foi o autor justamente do primeiro gol da partida, ao escorar, de pé esquerdo, cruzamento na área, aos 13 minutos de jogo.

Mas o maior destaque da partida foi Michy Batshuayi, autor de três gols do Chelsea. Ele ampliou o placar para os anfitriões aos 19 minutos. E Charly Musonda aumentou a contagem, ainda no primeiro tempo, aos 40.

Na segunda etapa, Batshuayi balançou as redes mais uma vez, aos 8 minutos. E ainda anotou o quinto gol do Chelsea, aos 40 minutos. Nos instantes finais, Tendayi Darikwa descontou nos acréscimos para o time visitante, que contou com a festa da pequena torcida no Stamford Bridge.

Também jogando em Londres, no Emirates Stadium, o Arsenal avançou às oitavas de final, mas em uma situação mais difícil. O time londrino venceu o Doncaster Rovers, da terceira divisão, por apenas 1 a 0. Theo Walcott marcou o único gol da partida, aos 25 minutos do primeiro tempo.

Outro a jogar em casa nesta quarta foi o Everton, que não decepcionou a torcida. Aplicou 3 a 0 no Sunderland, que disputa atualmente a segunda divisão. Dominic Calvert-Lewin foi o destaque do jogo ao marcar dois dos três gols da equipe de Liverpool.

Os classificados às oitavas de final vão conhecer seus futuros rivais na Copa da Liga Inglesa ainda nesta quarta, quando a organização sorteará os confrontos.

