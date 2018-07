Com 117 pontos, UCDB vence a 40ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande

Nos Jogos de 2018, foram 14 modalidades esportivas e 228 entidades inscritas - Foto: Divulgação

A 40ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande chega ao fim com a vitória geral da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) pela 14ª vez consecutiva. Os Jogos promovidos pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), envolveram 2.307 atletas de entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações e clubes de MS.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, exaltou a importância da promoção de campeonatos à população. “O campeonato é uma oportunidade de levar lazer e esporte à comunidade, promovendo de forma saudável a competição em cada modalidade. No segundo semestre realizaremos os Jogos da Pessoa Idosa e os Jogos Escolares com a inclusão das provas paralímpicas, além dos Jogos Radicais Urbanos, para um quem gosta de esportes de aventura”, comentou.

Comemorando a conquista, o coordenador de Esportes da UCDB, professor Luiz Magalhães avalia que todos esses anos de vitória são reflexo do apoio institucional. “Isso só é possível com o apoio da UCDB ao esporte, dando condições de desenvolvimento e aperfeiçoamento para os técnicos e atletas. É importante a participação das equipes nos Jogos Abertos, pois serve como parâmetros de avaliação para futuras competições universitárias”, disse.

Com os últimos jogos no fim de semana, as equipes masculina e feminina de futsal venceram os adversários finalizaram a competição totalizando 117 pontos. No total foram 20 medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Em segundo lugar na classificação geral ficou o Rádio Clube, com 58 pontos e o terceiro lugar geral ficou a ADAC A, com 26 pontos.

Nos Jogos de 2018, foram 14 modalidades esportivas e 228 entidades inscritas.

A premiação geral da 40ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande será dia 21 de agosto de 2018, no Auditório da Esplanada Ferroviária a partir das 19 horas.