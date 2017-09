COI ratifica acordo e oficializa Jogos Olímpicos em Paris-2024 e Los Angeles-2028

Conforme já esperado que acontecesse, o Comitê Olímpico Internacional (COI) oficializou nesta quarta-feira, em Lima, no Peru, Paris e Los Angeles como respectivas sedes dos Jogos de 2024 e 2028. A confirmação ocorreu após a realização de uma votação simbólica ocorrida na cidade peruana que abriga encontro do Comitê Executivo do órgão, pois já havia sido selado anteriormente um acordo para que as duas cidades se tornassem palcos destas duas edições do grande evento.

A decisão desta quarta foi histórica também pelo fato de que, pela primeira vez, o COI anunciou duas cidades de forma simultânea como sedes de duas diferentes Olimpíadas. Isso acabou acontecendo depois de uma série de candidatas abandonarem o processo de candidatura para abrigar a edição de 2024 dos Jogos.

O fato, propiciado principalmente pelos altos custos que inviabilizaram a continuidade de Hamburgo, Roma e Budapeste da disputa para ser sede olímpica, colocou em xeque o atual processo de seleção das sedes promovido pelo COI, que se viu obrigado a aceitar um acordo prévio entre Paris e Los Angeles. As duas cidades concluíram que não teriam nada a ganhar como rivais na briga para abrigar uma Olimpíada e acordaram que cada uma delas seria sede de uma das edições dos Jogos em 2024 e 2028.

Agora oficializadas como sedes, Paris e Los Angeles receberão pela terceira vez cada uma Olimpíada. A capital francesa já abrigou o grande evento em 1900 e 1924, enquanto a cidade norte-americana foi palco da competição em 1932 e 1984.

Assim, Paris e Los Angeles também se igualaram a Londres como únicas cidades a terem recebido três edições da Olimpíada de Verão, que já aconteceu na capital inglesa em 1908, 1948 e 2012.

"Parabéns a Paris-2024 e Los Angeles-2028! Essa dupla alocação histórica é uma situação de 'vitória-vitória-vitória' para a cidade de Paris, para a cidade de Los Angeles e para o COI", afirmou Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, ao oficializar as sedes durante a assembleia realizada nesta semana em Lima.

"É difícil de imaginar algo melhor. Garantir a estabilidade dos Jogos Olímpicos para os atletas do mundo pelos próximos 11 anos é algo extraordinário", ressaltou o dirigente, ao comentar a eleição das sedes que também fará Paris voltar a abrigar os Jogos após 100 anos da última edição do evento na cidade, assim como propiciará aos Estados Unidos se tornar novamente sede olímpica 32 anos depois da realização dos Jogos de Atlanta-1996.

Inicialmente, Los Angeles estava disputando com Paris, na França, a sede de 2024. Em um acordo realizado no final de julho, em Lausanne, na Suíça, os norte-americanos aceitaram abrir mão desta candidatura para serem sede olímpica quatro anos depois.

"Essas são duas grandes cidades, de dois grandes países, com um grande história olímpica. Ambas as cidades estão muito entusiasmadas com os Jogos e estão promovendo o espírito olímpico de uma maneira fantástica", ressaltou Bach nesta quarta.

