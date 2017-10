Cogeb se reúne para habilitar inscritos às bolsas atleta e técnico

Campo Grande (MS) – O Comitê Gestor da Bolsa-Atleta (Cogeb) responsável pela análise e seleção dos candidatos às bolsas atletas e técnicos estaduais se reuniu, na semana passada, na Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), para verificar quais dos mais de 500 inscritos estão habilitados a continuar concorrendo aos auxílios-financeiros.

As inscrições terminaram no dia 26 de setembro. Foram recebidos 531 pedidos – 475 bolsas-atletas e 56 bolsas-técnicos. A seleção é criteriosa. Na primeira fase, o Cogeb analisa a regularidade dos documentos apresentados e o cumprimento dos requisitos mínimos para continuar na seleção. Os habilitados seguem para a próxima fase de avaliação e ranqueamento. Os candidatos serão pontuados e os mais qualificados, segundo os critérios normativos, beneficiados com as bolsas atletas estadual, nacional e pódio complementar e as bolsas técnicos nível 1 e 2.

A previsão é de divulgação dos habilitados este mês, em Diário Oficial. “Nossa intenção é terminar o processo de seleção o mais rápido possível. O Cogeb e a equipe da Fundesporte estão trabalhando intensamente e de forma dedicada. O trabalho é delicado e exige muita atenção. Estamos agindo com transparência, seguindo todos os critérios legais e temos a certeza de que os mais qualificados, segundo a lei, serão os contemplados”, afirmou o presidente do Cogeb, professor Domingos Sávio da Costa.

