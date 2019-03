Cogeb se reúne para definir os contemplados com as Bolsas Atleta e Técnico 2019

Campo Grande (MS) – O Comitê Gestor da Bolsa-Atleta (Cogeb) responsável pela análise e seleção dos candidatos às bolsas Atletas e Técnicos estaduais se reuniu, nesta sexta-feira (15.3) na Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), para definir quais candidatos inscritos estão habilitados a continuar concorrendo ao benefício estadual.

O resultado das inscrições deferidas saiu no dia 11 de fevereiro de 2019 e, desde então, o Comitê passou a analisar cada solicitação. Foram recebidos mais de 600 pedidos – 475 Bolsas-Atletas e 56 Bolsas-Técnicos. A seleção acontece de forma criteriosa. Na primeira fase, o Cogeb analisa a regularidade dos documentos apresentados e o cumprimento dos requisitos mínimos para continuar na seleção.

Os habilitados seguiram para a próxima fase de avaliação e ranqueamento. Os candidatos foram pontuados e os mais qualificados, segundo os critérios normativos, serão os beneficiados com as bolsas-atletas estadual, nacional e pódio complementar e as bolsas-técnicos nível 1 e 2. A previsão de divulgação dos resultados, acontece ainda neste mês de março, pelo Diário Oficial do Estado.

“Estamos finalizando a etapa de classificação, a comissão se reuniu antes da publicação dos resultados finais para fazer a última avaliação, a partir da publicação no DOE, os atletas que desejarem terão três dias para solicitar o recurso e reavaliar o seu processo. Como nos anos anteriores, foram analisados todos os dados dos resultados das competições a nível estadual, nacional e internacional, para que pudéssemos pontuar de acordo com a tabela estabelecida pela Lei do Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico, pedimos para que os atletas fiquem atentos ao site da Fundesporte”, diz o presidente do Cogeb, Domingos Sávio da Costa.

A equipe do Comitê é composta por representantes da Secretaria de Estado de Educação (SED), pelas federações de modalidades coletivas, individuais, paradesportivas e representantes da Fundesporte. Acompanhe tudo sobre este e outros assuntos no site da Fundação.

Texto e foto: Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS)