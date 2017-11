CoCo Vandeweghe bate australiana e enfrentará Julia Görges na decisão em Zhuhai

A norte-americana CoCo Vandeweghe derrotou a australiana Ashleigh Barty por duplo 6/3 e avançou para a decisão do Torneio de Zhuhai, competição chinesa que reúne as tenistas mais bem ranqueadas depois das oito melhores da temporada que disputaram o Masters da WTA, em Cingapura, na semana passada.

Cabeça de chave número 2 na competição, Vandeweghe agora terá pela frente a alemã Julia Görges, que bateu Anastasija Sevastova, da Letônia, também por duplo 6/3 e avançou. Sétima cabeça de chave em Zhuhai, Görges vem embalada pela vitória no Torneio de Moscou e acumula oito vitórias consecutivas.

Julia Görges é a 18ª colocada no ranking mundial e soma três títulos de WTA na carreira. Vandeweghe ocupa a 12ª posição no mundo, já levantou dois troféus, e com os resultados até aqui deve entrar pela primeira vez na carreira no Top 10.

A decisão acontecerá neste domingo, às 6 horas (de Brasília), e marcará o primeiro confronto entre as tenistas. Na primeira fase, Vandeweghe e Görges venceram as duas partidas em seus grupos para chegar à semifinal.

Pelo Grupo A, a alemã derrotou a francesa Kristina Mladenovic e também superou a eslovaca Magdalena Rybarikova. No Grupo B, a norte-americana bateu a russa Elena Vesnina e a chinesa Shuai Pen.