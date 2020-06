COB cancela etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude

Campo Grande concorria como cidade-sede da competição - (Foto: Wander Roberto/COB)

Maior competição esportiva estudantil do país, a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) não será realizada em 2020, em razão da pandemia de Covid-19. A decisão foi anunciada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na tarde de terça-feira (23), em reunião virtual técnica entre dirigentes do órgão e membros das Confederações Brasileiras Olímpicas e das 27 secretarias estaduais. A oficialização do cancelamento deu-se por meio de nota, divulgada na manhã desta quarta (24.).

O evento, que reúne anualmente na fase final cerca de cinco mil alunos-atletas de todos os Estados, entre 12 a 17 anos, em uma mesma cidade durante 15 dias, não ocorrerá neste ano tanto nas modalidades coletivas, quanto nas individuais. Campo Grande concorria como cidade-sede da competição, por meio de projeto apresentado pelo Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Os principais fatores para o cancelamento apresentados pela entidade organizadora são o risco de contágio em ambiente sem controle direto do COB e Confederações; diferença entre as situações de cada Estado em relação à pandemia e o impacto na isonomia da competição; incerteza da data de retorno do calendário escolar presencial que pode comprometer o processo seletivo; possibilidade de os pais não autorizarem as viagens dos alunos/atletas; e eventual conflito com o calendário nacional das modalidades em função da possibilidade de concentração de muito eventos no último trimestre do ano.

Também em função dos riscos de disseminação viral, as três etapas regionais (Amarela, Azul e Verde), disputadas apenas nos esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol), que aconteceriam em setembro, já haviam sido desmarcadas pelo COB no dia 25 de março. A Regional Amarela, da qual faz parte Mato Grosso do Sul, ocorreria em Gramado (RS), de 20 a 24 de setembro.

Em 2019, a delegação sul-mato-grossense, composta por 195 alunos-atletas, regressou da etapa nacional, realizada em Blumenau-SC, com 31 medalhas, sendo 10 ouros, duas pratas e 19 bronzes.