COB assina acordo com Ministério do Esporte para uso do Parque Olímpico

Sob administração federal desde o mês passado, quatro instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra serão repassadas para uso do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Nesta sexta-feira, a entidade e o Ministério do Esporte assinaram um acordo de cooperação, que deverá ser estendido também ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e à Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

O acordo foi confirmado ao Estado nesta sexta-feira pelo ministério do Esporte. "Está sendo assinado hoje (sexta) um acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte e o COB para promover a melhor e mais eficiente utilização dos equipamentos do Parque Olímpico", informou a pasta, responsável por gerir as Arenas Cariocas 1 e 2, o Velódromo e o Centro Olímpico de Tênis.

A parceria foi estabelecida após uma série de reuniões envolvendo o comitê e o ministério. "Levamos o grupo executivo do ministério para visitar o Parque Aquático Maria Lenk, que é uma instalação que está sob a gestão do COB. Eles ficaram felizes de ver que é uma instalação multiuso, com um laboratório de ciência do esporte, uma área de condicionamento físico para os atletas de ginástica, uma área de luta, além da área das piscinas", disse o diretor executivo de Esportes do COB, Agberto Guimarães.

Segundo o ministério do Esporte, além da parceria com o COB está sendo alinhavado também um acordo com o CPB e a confederação de ciclismo para a formação de um calendário conjunto de treinamentos e eventos esportivos.

Erguido pela Prefeitura do Rio principalmente com recursos federais, originalmente o planejamento era repassar a administração do Parque Olímpico para a iniciativa privada. O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB) chegou a lançar uma licitação no fim do ano passado para a exploração do local, mas não apareceram interessados. Já o prefeito eleito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), que assumiu em 1º de janeiro, descartou lançar um novo edital. Ao Estado, a prefeitura reiterou que o parque será gerido pelo ministério do Esporte.

O governo federal assumiu a gestão em 23 de dezembro, em acordo firmado entre Paes e o ministro do Esporte, Leonardo Picciani (PMDB). Os custos para administração do Parque não foram informados na ocasião, mas Picciani havia prometido uma definição "em até 30 dias". O prazo esgotou na última segunda-feira. Questionado, o ministério informou que a "previsão" de custos será informada até o final do mês.

Veja Também

Comentários