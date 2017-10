Clayson sai do banco para comandar a vitória do Corinthians sobre o Coritiba

Parecia que seria mais uma noite em que o líder do Campeonato Brasileiro não conseguiria um resultado condizente com sua posição, mas foi preciso Clayson sair do banco de reservas e mais uma vez fazer a diferença, como aconteceu nos últimos dois jogos - contra São Paulo e Cruzeiro. Comandado pelo inspirado atacante, o Corinthians venceu o Coritiba por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 27.ª rodada, e garantiu, pelo menos, que a vantagem na ponta continue em oito pontos.

Sem poder contar com Pablo, que chegou a ser relacionado, mas não conseguiu se recuperar de dores musculares, o técnico Fábio Carille escalou Pedro Henrique e Balbuena na zaga e viu o Corinthians começar em alta velocidade, com toques rápidos e jogadas envolventes de Jadson e Marquinhos Gabriel, que ficavam intercalando entre o meio e o lado esquerdo do ataque corintiano.

Sufocando o Coritiba, os mandantes abriram o placar logo aos nove minutos. Jadson acertou um toque de calcanhar na medida para Jô dominar e bater na saída do goleiro Wilson. Belo gol na arena do Corinthians, o 14º do atacante no Brasileirão.

O lance acabou sendo também uma vitória para Jadson, tão criticado nos últimos jogos, mas que mesmo assim foi mantido na equipe por Fábio Carille. Parecia que a noite seria da reabilitação do meia e de um resultado positivo conquistado sem grandes sustos, mas o Coritiba teve que sair do campo de defesa, pois uma derrota complicaria demais a sua vida na luta contra o rebaixamento.

E foi assim que começou a brilhar a estrela de Cássio. O goleiro, que na última terça-feira ficou no banco de reservas da seleção brasileira contra o Chile, assim que acabou a partida no estádio Allianz Parque foi direto para o CT Joaquim Grava se concentrar com seus companheiros de Corinthians.

Antes de levar o gol, em que não teve culpa, Cássio aproveitou para mostrar à Tite que realmente merecia estar entre os selecionáveis. Ele fez pelos menos três excelentes defesas ou milagres, para quem preferir chamar assim. Em menos de 10 minutos, pegou uma cabeçada de Cleber Reis, uma tentativa de Henrique Almeida (que depois o árbitro marcou impedimento) e mais uma outra do atacante, que apareceu livre na pequena área e o goleiro dividiu com ele e levou a melhor.

Até que, aos 39 minutos, não deu para evitar. Thiago Carleto cobrou escanteio, Henrique Almeida aproveitou que a defesa corintiana ficou parada - principalmente Pedro Henrique - e, livre, saltou bonito e cabeceou. Cássio parecia assustado ao ver o atacante sozinho na sua frente e nada conseguiu fazer. Antes de acabar o primeiro tempo, Pedro Henrique ainda se aventurou ao ataque e, após cair dentro da área, reclamou bastante pelo árbitro não marcar pênalti.

O tempo mudou e o Coritiba continuou em cima, se aproveitando, principalmente, da má noite de Guilherme Arana, irreconhecível. O jovem lateral-esquerdo teve uma atuação muito ruim tanto no ataque quanto na defesa. Empolgado, o clube paranaense quase virou aos 4 minutos com Tiago Real, que chutou cruzado e foi preciso mais um milagre de Cássio.

Ciente de que o Coritiba parecia mais próximo da virada do que do Corinthians marcar o segundo gol, Fábio Carille resolveu tirar Maycon e colocar Clayson, pois precisava ter mais opções na criação e para segurar a bola no ataque. A mudança fez o time da casa mudar de postura e buscar a vitória.

Aos 20 minutos, Marquinhos Gabriel cruzou e Clayson quase marcou de cabeça - Wilson pegou. O tempo ia passando e nada de sair o gol. A torcida, impaciente, começou a pedir Pedrinho, que voltou a ficar como opção no banco de reservas após se ausentar por vários jogos.

Antes que Fábio Carille pensasse em fazer o que a torcida pedia, Clayson também mostrou que estava em uma noite inspirada. Aos 33 minutos, Léo Príncipe cruzou, Rodriguinho desviou para o atacante dominar e chutar quase caindo para colocar o Corinthians na frente de novo. O mesmo atacante que marcou gols no empate com São Paulo e Cruzeiro nos últimos dois jogos (ambos por 1 a 1).

E para a festa ficar completa, o talismã corintiano contou com a sorte para fechar o placar. Aos 43 minutos, Rodriguinho chutou de longe, a bola bateu na trave esquerda de Wilson e voltou nos pés de Clayson, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, garantir o resultado positivo e mostrar que, ao contrário do que muita gente fala, Fábio Carille pode contar com seu banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 CORITIBA

CORINTHIANS - Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Camacho, Maycon (Clayson), Rodriguinho, Jadson (Fellipe Bastos) e Marquinhos Gabriel; Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

CORITIBA - Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis e Thiago Carleto (William Matheus); Edinho (Yan Sasse), Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real (Neto Berola); Rildo e Henrique Almeida. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Jô, aos 9, e Henrique Almeida, aos 39 minutos do primeiro tempo; Clayson, aos 33, e aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos Gabriel (Corinthians); Léo, Thiago Carleto e William Matheus (Coritiba).

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 1.872.944,00.

PÚBLICO - 36.439 pagantes.

LOCAL - Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).

