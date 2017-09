Cláudio Winck segue fora, mas Ernando treina e reforça o Inter nesta quarta

O técnico Guto Ferreira encerrou nesta terça-feira a preparação do Internacional para o duelo diante do América-MG. No CT do Parque Gigante, o elenco participou de um treinamento técnico e tático, na véspera do duelo que colocará frente a frente o primeiro e o segundo colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, no Beira-rio.

A única novidade na equipe em relação à vitória do fim de semana diante do Náutico deverá ser a entrada de D'Alessandro, que cumpriu suspensão em Caruaru e retorna na vaga de Felipe Gutiérrez.

O lateral Cláudio Winck, desfalque contra o Náutico por causa de um problema na coxa esquerda, segue fora e será substituído por Alemão. Já o zagueiro Ernando, que deixou o confronto do fim de semana com dores na região lombar e desfalcou o treino de segunda-feira, se recuperou, trabalhou nesta terça e jogará na quarta.

Assim, o Inter entrará em campo com: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha. Com 48 pontos, a equipe gaúcha divide a liderança justamente com o América-MG, mas leva vantagem no número de vitórias.

