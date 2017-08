City vence no Inglês com boa atuação de Gabriel Jesus e estreias de brasileiros

O Manchester City venceu o Brighton por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, na estreia da equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola no Campeonato Inglês que marcou também a primeira partida do goleiro Ederson e do lateral-direito Danilo, brasileiros recém-contratados pelo clube. Gabriel Jesus teve atuação destacada e participação direta no segundo gol do time, marcado contra pelo zagueiro Dunk. O argentino Sergio Agüero fez o primeiro gol da equipe na temporada.

O time de Manchester buscou o gol desde o início da partida, tendo sempre maior posse de bola e finalizando muito mais para a meta dos donos da casa, recém-promovidos à primeira divisão do Inglês. Gabriel Jesus chegou a colocar a bola nas redes. Porém, o lance foi anulado corretamente pela arbitragem. O brasileiro usou o braço ao tentar dominar no peito um lançamento do belga De Bruyne.

Gabriel Jesus teria outra grande oportunidade para fazer o seu gol na estreia do Campeonato Inglês ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, quando aproveitou uma bola alçada da direita e testou no contrapé do goleiro Mat Ryan, que fez grande defesa. Apesar das chances criadas, o Manchester City não conseguiu abrir o placar na etapa inicial.

No segundo tempo, o panorama da partida não foi diferente. O Manchester City partiu para cima do Brighton, criou inúmeras oportunidades, mas só conseguiu abrir o marcador aos 24 minutos, aproveitando uma bola roubada no meio de campo por De Bruyne. O belga tocou para David Silva, que serviu Agüero. O argentino recebeu no lado direito da área e chutou firme para o gol: 1 a 0.

O Brighton pouco incomodou ofensivamente durante toda a partida. As exceções foram dois lances de bate-rebate dentro da área do Manchester City que levaram perigo. Fora isso, Ederson não teve momentos de tensão em sua primeira partida com a camisa do clube inglês.

O Manchester City seguiu dominando completamente a partida e marcou o segundo gol aos 30 minutos, em jogada que começou com Agüero, que roubou uma bola e insistiu no lance com um toque na direita do ataque para Fernandinho. O brasileiro cruzou, Gabriel Jesus subiu junto com o zagueiro Lewis Dunk, que cabeceou contra as próprias redes na tentativa de interceptar a bola: 2 a 0. Dois minutos depois, Gabriel Jesus foi substituído por Sterling na equipe de Manchester.

A vitória colocou o Manchester City entre os primeiros colocados da competição nesta primeira rodada, junto com o Huddersfield Town - que subiu da segunda divisão na temporada passada e venceu o Crystal Palace, fora de casa, por 3 a 0 -, Arsenal, Burnley, West Bromwich e Everton, todos com três pontos. Na próxima rodada, o City jogará em casa contra o Everton, no sábado que vem.

