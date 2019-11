City vence, mas Liverpool vira sobre o Aston Villa e mantém vantagem na ponta

Jogando bem ou não, o Liverpool não dá brechas para o Manchester City. Neste sábado, o líder do Campeonato Inglês derrotou o Aston Villa fora de casa de virada, por 2 a 1, com direito a gol no penúltimo minuto da partida, e manteve a vantagem de seis pontos na liderança do torneio.

Agora, o Liverpool soma 31 pontos e o vice-líder City, que também suou para derrotar o Southampton de virada por 2 a 1, neste sábado, tem 25. A equipe do técnico alemão Jürgen Klopp permanece como a única invicta da competição e ostenta uma campanha quase perfeita: 10 vitórias e um empate em 11 rodadas.

Protagonistas na briga pelo título até a rodada final na última edição do torneio e novamente os dois que têm polarizado a luta pela taça neste ano, Liverpool e Manchester City entraram em campo no mesmo horário e tiveram dificuldade para despachar seus adversários.

Em Birmingham, o Aston Villa abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Trezeguet, em finalização certeira de primeira, e conseguiu bravamente suportar a pressão do adversário e sustentar a vantagem até os 41 minutos da etapa final.

Até aquele momento, o City, jogando em casa, já havia virado sobre o Southampton com um gol de Agüero e outro de Walker no segundo tempo - Prowse abrira o placar para os visitantes. Com isso, a equipe de Josep Guardiola estava vendo a diferença cair para três pontos.

No entanto, o Liverpool, dono de viradas incríveis na temporada passada, e que na última quarta-feira protagonizou um dos duelos mais eletrizantes neste ano, ao empatar em 5 a 5 com o Arsenal e avançar nos pênaltis às quartas de final da Copa da Liga Inglesa, mudou o cenário em oito minutos.

Aos 41, Mané levantou no segundo poste, onde Robertson apareceu nas costas da zaga para cabecear para o gol e empatar a partida. Aos 49, no penúltimo minuto da partida, o senegalês recebeu cruzamento de Arnold, se antecipou aos defensores na pequena e desviou de cabeça para decretar o triunfo do Liverpool, que, se não jogou como campeão, venceu como tal.

ARSENAL TROPEÇA - Irregular neste início de Campeonato Inglês, o Arsenal tropeçou mais uma vez ao empatar em 1 a 1 com o Wolverhampton em casa, no Emirates Stadium. O artilheiro Aubameyang marcou para o time londrino e Raul Jimenez, no final da partida, fez o gol que selou o empate.

Há três jogos sem vencer, o Arsenal ocupa a quinta posição, com 17 pontos e pode ver Chelsea e Leicester City, que estão à sua frente e ainda entram em campo na rodada, aumentar a diferença de pontos. O Wolverhampton tem 11 pontos e é o 11º colocado.

Nos outros jogos já encerrados neste sábado, o Brighton superou o Norwich por 2 a 0, Sheffield United fez 3 a 0 no Burnley e o Newcastle venceu o West Ham fora de casa por 3 a 2.