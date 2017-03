City sofre, mas conta com gol de Agüero para bater o lanterna Sunderland

O Manchester City não exibiu um futebol brilhante, mas fez o suficiente para derrotar o Sunderland por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A quarta vitória consecutiva na competição levou os visitantes aos 55 pontos, na terceira colocação, a um do Tottenham, o vice-líder e que tem um jogo a mais - o Chelsea é o líder com 63. Os anfitriões continuam na lanterna, com 19.

Apesar de figurar na última colocação, o Sunderland deu trabalho no início da partida e chegou a empolgar seus torcedores. Logo aos 11, Defoe arriscou de fora da área e acertou a trave de Caballero. Na sobra, Borini, livre, cabeceou para fora.

O time da casa queria a vitória para amenizar o péssimo momento e criou outra boa chance na sequência. Januzaj cobrou o escanteio, Jones cabeceou, mas Caballero caiu para fazer boa defesa.

Apesar de não conseguir impor seu ritmo de jogo, o City foi mais certeiro na pontaria e conseguiu abrir o placar aos 41 minutos. David Silva abriu na direita para Sterling, que cruzou rasteiro. O argentino Agüero apareceu na primeira trave e desviou para as redes.

Na etapa final, os visitantes aproveitaram um contra-ataque para matar a partida. David Silva arrancou em velocidade e abriu para Sané, que invadiu a área e bateu cruzado. A bola tocou na trave antes de entrar.

O segundo gol jogou um balde de água fria nos torcedores, que começaram a deixar o estádio sem a menor esperança de uma reação da sua equipe, cujos próximos dias parecem contados rumo ao rebaixamento.

O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Stoke City, em casa, pela 28ª rodada do Inglês. O Sunderland só atuará novamente no dia 18, quando receberá o Burnley pela 29ª rodada. O lanterna teve o jogo inicialmente marcado para o próximo sábado adiado, pois seu adversário, o Middlesbrough, jogará pela Copa da Inglaterra justamente contra o Manchester City no mesmo dia.

