City sofre, mas bate o West Ham de virada e segue tranquilo na ponta do Inglês

O Manchester City suou mais do que o esperado, mas conseguiu ampliar a ótima sequência neste Campeonato Inglês ao derrotar o desesperado West Ham neste domingo, em casa. Depois de sair atrás no placar, o time de Pep Guardiola reagiu na etapa final e virou para 2 a 1, mantendo-se com folga na liderança da tabela.

O resultado levou o City a 43 pontos, oito à frente do rival Manchester United, segundo colocado. Agora, as atenções voltam-se para a Liga dos Campeões, pela qual vai encarar o Shakhtar Donetsk na quarta, na Ucrânia. Já o West Ham parou nos 10 pontos, na penúltima posição, e joga na próxima rodada do Inglês contra o Chelsea, sábado que vem, em casa.

Em grande momento, o City venceu pela 13.ª vez seguida no Inglês, igualando o recorde de triunfos dentro de uma mesma edição da competição. Situação oposta à do West Ham, que soma oito partidas sem resultado positivo no campeonato.

Mas se a expectativa era por mais uma passeio do City, o West Ham começou com uma postura surpreendente, aproveitando-se dos contra-ataques, e foi o primeiro a levar perigo. Aos sete minutos, Cresswell cobrou escanteio, Kouyaté desviou e Antonio completou para fora.

Sem conseguir encontrar espaço na retranca adversária, restou ao City arriscar de fora, e foi assim que David Silva quase marcou, exigindo grande defesa de Adrián, aos 25. A resposta do West Ham veio com Lanzini, que encheu o pé após erro da defesa adversária e parou em Ederson.

Mas foi na bola aérea que o West Ham castigou o City no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Cresswell cobrou outro escanteio e o zagueiro Ogbonna subiu bem para finalizar e abrir o placar.

Atrás no placar, Pep Guardiola voltou para o segundo tempo com Gabriel Jesus na vaga de Danilo e levou o City para o ataque. Imediatamente, a equipe da casa passou a exercer uma intensa pressão. Aos 11 minutos, De Bruyne cobrou falta na meia-lua e exigiu outra grande defesa de Adrián.

Mas foi no minuto seguinte que o time finalmente empatou. Gabriel Jesus tabelou com De Bruyne, avançou pela direita e cruzou rasteiro para Otamendi, que chegou dividindo com o zagueiro e empurrou para a rede.

O gol só embalou o City, que perdeu outro bom momento logo na sequência, com Sané. Aos 26, Jesus recebeu e tentou colocado, Adrián fez ótima defesa e Sterling desperdiçou no rebote. A resposta veio com Antonio, que arriscou de fora da área aos 35 e parou no brasileiro Ederson.

Aos 38, porém, saiu a virada. De Bruyne recebeu na intermediária e deu lançamento perfeito para David Silva, que se jogou e conseguiu o desvio para a rede. O West Ham ainda foi para cima nos minutos finais e viu Sakho perder grande chance aos 45, após boa jogada de Arnautovic.