Círculo Militar realizou Torneio da Independência

De 21 a 29 de setembro, as quadras do clube receberam atletas de Campo Grande, Maracaju, Bonito e Ponta Porã pelo Torneio Independência FHE POUPEX de Tênis do Círculo Militar de Campo Grande.

Foram muito elogiadas a organização e a execução do evento, além da qualidade de tenistas, técnicos e juízes. Segundo o organizador, major Mílton Pereira, e o coordenador, professor Eliezer Leite, o êxito da competição deve-se a uma soma de fatores, com destaque para a união e o empenho da diretoria, o profissionalismo dos competidores e a empolgada adesão de quem foi prestigiar os jogos.

Charles Costa, o grande campeão da 1ª Classe, é do Amazonas. Já jogou profissionalmente e esteve entre os 600 melhores tenistas do mundo. Atualmente, mora em Ponta Porã e treina a equipe do Ponta Porã Tênis Clube.

Confira a classificação:

1ª classe masculino: campeão; Charles Costa (PPTC)

Finalista; Rogério Paz (Estoril)

2ª classe masculino; campeã; Gabriela Barbosa (AABB)

Finalista; Rafael Leão (Autonomista)

3ª classe masculino; campeão; Rossine Jr. (Círculo Militar)

Finalista; Oliver Cardoso (Círculo Militar)

4ª classe; campeão; José Rogério (Radio Clube)

Finalista; Marcelo Machado (Círculo Militar)

5ª classe masculino; campeão; Daniel Souza (Nipo)

Finalista Renato Bacchi (Estoril)

Principiante masculino; Diego Rodrigues (Estoril

Finalista; Nilton Jr. (Círculo Militar)

Classe feminino livre; campeã; Gabriela Barbosa (AABB)

Finalista; Maria Vanda (AABB)