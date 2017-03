Círculo Militar promove evento 6 Horas Nadando - “Um banho contra a fome”

Piscina do Círculo Militar de Campo Grande / Divulgação

O Círculo Militar de Campo Grande promoverá uma confraternização aquática no próximo sábado, 25 de março, com revezamento de nadadores de todas as idades, durante 6 horas de natação, das 7h às 13h.

Na competição, a única obrigatoriedade será manter, ininterruptamente, um nadador dentro d'água, sem distância mínima ou máxima para cada atleta.

O objetivo do evento “6 Horas Nadando” será o congraçamento de famílias e amigos, além da arrecadação de alimentos e produtos de limpeza para instituições de caridade.

Inscrição:

- 1 quilo de alimento ou um produto de limpeza (a ser entregue no dia da competição);

- locais: Círculo Militar de Campo Grande e Organizações Militares;

- cada participante preencherá um cupom de inscrição, onde constará nome, idade e quanto

tempo pretende nadar.

- certificado de participação a todos nadadores;

- sorteio de brindes.

Programe-se:

6 Horas Nadando

Quando: 25 de março, das 07:00 às 13:00 Onde: Círculo Militar de Campo Grande

Endereço: Av. Afonso Pena, 107 - Amambai, Campo Grande

Participantes: Aberto ao público de todas as idades. Não é necessário ser sócio do clube.

Mais informações: Agência Desportiva do Comando Militar do Oeste (67) 3368-4168 ou no

Círculo Militar de Campo Grande (67) 3321-6146

