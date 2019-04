Circuito MS de Boxe terá etapa neste final de semana em Campo Grande

O regulamento define o campeão por equipe será a que obtiver maior número de medalhas de Ouro e o atletas campeão por categoria será o que conquistar maior número de pontuação, ou seja, 20 pontos por vitória e 4 pontos por derrota - Foto: Divulgação

Tudo pronto para abertura da 15ª edição do Circuito Sul-mato-grossense de Boxe, com apoio da Secretaria Municipal da Juventude e da Fundesporte. A competição, que acontecerá em três etapas, será aberta nos próximos dias 20 e 21 (sábado e domingo) de Abril no Ginásio da Escola Joaquim Murtinho, em Campo Grande, respectivamente, às 19 horas e 9h30..

O tradicional evento promovido pela FDBMS (Federação de Boxe do Estado de Mato Grosso do Sul) é aberto às classes infantil, cadete, juvenil e elite, nos naipes: masculino e feminino.

Conforme informações do presidente da FDBMS, Marcelo Nunes, estão confirmadas as participações dos principais atletas do Estado, entre eles, o melhor atleta de boxe de 2018, o três-lagoense Thiago Santos (91kg) e os integrantes da Seleção do Estado Gabriel Mercado (57kg) e Valdeir Célio (69kg), ambos compõem a equipe Vila Popular/Ceintre. Também a revelação Rodrigo Queiroz (+91kg).

Os eleitos melhores da Copa Primeira Hora, competição aberta a estreantes, também estão confirmados, entre eles: Paulo Victor (52 kg cadete) e Yasmin Mendonça (60 kg cadete).

“Expectativa de boas lutas, pois, o Circuito (Sul-mato-grossense) é competição que pontua ao ranking estadual, e ainda serve de base para definição das seleções em todas as classes”, comenta Marcelo Nunes, presidente da entidade organizadora do evento.

A disputa por equipe também é motivo de enorme expectativa. Clube como os de Corumbá e Ladário vem com time completo e buscam disputa em igualdade de condições com os tradicionais de Campo Grande, como Vila Popular/Ceintre, CT Pantaneiro/Campo Grande e Studio Reis.

O presidente da FDBMS informa ainda que haverá sorteio de prêmios aos participantes da competição – atletas, técnicos – e também aos torcedores. No caso dos torcedores, o sorteio será para os que adquirirem camisetas do evento. Marcelo Nunes explica que o objetivo é incentivar a participação dos atletas, técnicos, familiares e torcedores de modo geral. A entrada será R$ 10,00 para os dois dias de evento.

“Temos criar meios para intensificar a integração e participação. São iniciativas simples, mas importantes no sentido de valorizar aqueles que fazem o esporte”, fala Marcelo Nunes.

O Circuito MS, como também é conhecido, será disputada em três etapas para conhecer o campeão. A 2ª etapa está programada para os dias 25 e 26 de Maio e a 3ª etapas, dias 15 e 16 de Junho.

