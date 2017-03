Cinco integrantes de organizada do Fla são presos acusados de matar botafoguense

A Polícia Civil do Rio deflagrou nesta quinta-feira uma operação para prender suspeitos de envolvimento no assassinato do torcedor do Botafogo Diego Silva dos Santos, em 12 de fevereiro. Cinco integrantes da Torcida Jovem do Flamengo foram presos. Na casa de um dos detidos, havia uma camisa do Botafogo suja de sangue. Ela teria sido usada pela vítima, assim como um parte de tênis, também achado pelos policiais.

Diego foi golpeado com um espeto de churrasco, do lado de fora do estádio do Engenhão, no dia da partida do seu time contra o Flamengo, ainda pela fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Parte da ação foi registrada por câmeras, o que facilitou a identificação dos envolvidos.

Os suspeitos foram presos temporariamente, acusados de homicídio qualificado e organização criminosa. O presidente e o vice-presidente da torcida estão foragidos.

A operação foi realizada pela Divisão de Homicídios, com o apoio de 130 policiais.

Eles cumpriram mandados no Rio, em São Gonçalo e Niterói. Os agentes também encontraram, com os suspeitos, bastões de madeira utilizados em brigas de torcida.

Durante a investigação, 2.100 integrantes da torcida foram investigados. Outros 12 integrantes já respondiam por outros crimes, como roubo, e também tiveram mandados de prisão expedidos.

De acordo com o delegado Fábio Cardoso, da Divisão de Homicídios, o ataque foi premeditado. "A Torcida Jovem do Flamengo saiu da ala (entrada) que lhe era destinada e invadiu a ala dos torcedores do Botafogo com o objetivo de atacá-los", disse.

