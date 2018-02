Cilic vence fácil argentino na estreia no Rio Open

O croata Marin Cilic confirmou o seu favoritismo na estreia no Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro, o número 3 do mundo derrotou o argentino Carlos Berlocq, apenas o 139º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 20 minutos.

Horas depois de visitar o Cristo Redentor, Cilic entrou em quadra em ritmo lento, a ponto de ter salvado três break points no seu primeiro game de serviço. Depois, porém, foi confirmando o seu saque sem sustos, até conseguir quebra no oitavo game, para na sequência fechar a parcial em 6/3.

O segundo set foi mais fácil para Cilic. Ele conseguiu uma quebra de saque logo no terceiro game, depois abrindo 3/1. E ainda converteu mais um break point, no sétimo, antes de assegurar o triunfo por 6/2 na parcial. Assim, fechou o jogo e obteve o segundo triunfo em dois duelos com Berlocq.

Agora, na segunda rodada do Rio Open, Cilic vai encarar o vencedor do duelo entre o francês Gael Monfils e o argentino Horácio Zeballos. Essa partida está programada para terça-feira.

Ainda nesta segunda, o espanhol Fernando Verdasco (40º colocado no ranking) superou o argentino Leonardo Mayer (49º) por 6/2, 3/6 e 6/3. Foi a sua quart vitória em quatro duelos com o oponente.