Cilic supera Raonic e conquista o título do Torneio de Istambul

No duelo entre os dois principais favoritos do Torneio de Istambul, disputado em quadras de saibro, na Turquia, o croata Marin Cilic levou a melhor neste domingo sobre o canadense Milos Raonic e conquistou o 17º título da sua carreira.

Segundo cabeça de chave e oitavo colocado no ranking da ATP, Cilic até teve trabalho no início, mas se impôs na sequência e ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Esse foi o primeiro torneio conquistado pelo croata em 2017.

Já Raonic, principal cabeça de chave e sexto do mundo, perdeu sua segunda final neste ano - ele já havia sido vice no Torneio de Delray Beach, ao cair na decisão para o norte-americano Jack Sock. Sua última conquista foi em Brisbane, no início de 2016.

MUNIQUE - Contando com o apoio da torcida, o alemão Alexander Zverev confirmou o favoritismo neste domingo e conquistou a taça do Torneio de Munique ao superar o argentino Guido Pella, apenas o número 158 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Zverev, de apenas 20 anos, é o 20º do mundo e tem despontado como uma das grandes promessas do circuito. Esse foi o seu terceiro título na carreira e o segundo em 2017 - a outra conquista foi em Montpellier. Já Pella havia chegado à final após uma campanha surpreendente, iniciada ainda no qualifying do evento alemão.

ESTORIL - Ainda neste domingo, na decisão do Torneio de Estoril, o espanhol Pablo Carreño Busta derrotou Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Principal favorito da competição portuguesa, o 21º do mundo obteve seu primeiro título no ano e o terceiro na carreira.

