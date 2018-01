Cilic e Kevin Anderson ganham e se garantem nas semifinais de torneio na Índia

Principal cabeça de chave do Torneio de Pune, na Índia, o croata Marin Cilic confirmou o favoritismo com tranquilidade nesta quinta-feira e se garantiu na semifinal da competição, que serve como preparação ao Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

Diante do francês Pierre-Hugues Herbert, 81º do ranking e oitavo pré-classificado, o número seis do mundo não deu qualquer chance e venceu com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Seu adversário nas semifinais também foi definido nesta quinta-feira. Será o francês Gilles Simon, 89º do ranking, que superou o espanhol Ricardo Ojeda Lara (198º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Algoz de Thiago Monteiro na quarta-feira, quando o brasileiro abandonou ao sentir um problema no tornozelo, o sul-africano Kevin Anderson também confirmou o favoritismo e se garantiu na semifinal. Ganhou de virada do casaque Mikhail Kukushkin, sétimo cabeça de chave, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2.

O adversário do segundo favorito e 14º do mundo será o francês Benoit Paire, quarto pré-classificado, que também nesta quinta-feira superou o holandês Robin Haase por

7/5, 2/6 e 6/3.