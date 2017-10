Cilic avança na estreia em Tóquio e Carreño Busta é eliminado em Pequim

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Tóquio, Marin Cilic começou com vitória a sua participação no ATP 500 japonês. Nesta segunda-feira, o quinto colocado no ranking mundial avançou ao superar o grego Stefanos Tsitsipas, o número 115 do mundo, por 6/3 e 6/2, em 1 hora e 13 minutos.

Cilic foi semifinalista em 2016 e parou nas quartas de final em 2015 no Torneio de Tóquio, evento em que nunca foi campeão. Nesta segunda-feira, diante de um tenista vindo do qualifying, o croata disparou oito aces e venceu 24 dos 29 pontos disputados no seu primeiro serviço. Além disso, converteu quatro de 11 break points e perdeu o seu saque uma vez.

Classificado às oitavas de final em Tóquio, Cilic já conhece o seu próximo adversário. Ele terá pela frente o japonês Yasutaka Uchiyama (214º), que aplicou 6/3, 3/6 e 6/1 no croata Franko Skugor.

Número 16 do mundo, o sul-africano Kevin Anderson avançou nesta segunda-feira em Tóquio ao derrotar o francês Gilles Simon (45º) por 6/2 e 7/6 (8/6). Nas oitavas de final, o seu rival vai ser o norte-americano Ryan Harrison (52º), que derrotou o japonês Yusuke Takahashi por 6/4, 4/6 e 6/4.

O francês Adrian Mannarino, o checo Jiri Vesely e o australiano Bernard Tomic também triunfaram nesta segunda-feira pela primeira rodada do Torneio de Tóquio.

PEQUIM - Também nesta segunda, dois cabeças de chave espanhóis entraram em quadra no Torneio de Pequim e tiveram destinos diferentes. Pablo Carreño Busta foi eliminado logo na sua estreia, enquanto Roberto Bautista Agut avançou sem sustos.

Número dez do mundo, Carreño Busta foi facilmente batido pelo belga Steve Darcis, que triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1 hora e 10 do mundo. O 73º colocado no ranking conseguiu cinco quebras de serviço e só perdeu o seu saque em uma oportunidade. E o seu próximo oponente será o sérvio Dusan Lajovic (78º), que bateu o espanhol Fernando Verdasco por 6/1, 3/6 e 6/3.

Bautista Agut, o 13º colocado no ranking, encarou o chinês Zhang Ze (221º) e o superou em 1 hora por 6/1 e 6/3. Nas oitavas de final, ele terá pela frente o britânico Aljaz Bedene (50º), que passou por 6/4 e 6/2 pelo espanhol Marcel Granollers.

Em outros jogos do dia em Pequim, o alemão Mischa Zverev e o italiano Fabio Fognini triunfaram na primeira rodada da competição japonesa.

