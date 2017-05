Junior Cigano não conseguiu realizar o sonho de reconquistar o cinturão dos pesos-pesados do Ultimate na noite deste sábado. Derrotado por Stipe Miocic na luta principal do UFC 211, em Dallas, o brasileiro se disse desapontado pelo seu desempenho no combate, pois queria dedicar a vitória ao filho Bento, que completou dois meses de vida essa semana.

- Estou muito desapontado, não porque ele venceu, mas porque eu perdi. Não cometi nenhum erro, na verdade tudo estava funcionando bem. Sei que ele anda pra frente o tempo todo. Eu gosto de andar pra trás e aproveitar as oportunidades que meus oponentes me dão. Eu estava soltando chutes e eles estavam funcionando. Lembro que o último chute que acertei ele sentiu e eu senti que estava bem e que precisava me mover e, depois não lembro de mais nada. Estou muito triste por ter perdido, queria ter vencido. Fiz tudo certo, mas ele foi melhor do que eu essa noite. Só estou triste porque queria dar essa vitória para o meu filho - declarou aos jornalistas, visivelmente emocionado.

Cigano explicou que os chutes baixos desferidos no início do round faziam parte de sua estratégia de luta e disse não se lembrar do final do combate.

- O peso pesado é assim. Acho que já fiz muitos caras se sentirem assim. É horrível. Estava preparado, estou preparado e acho que tinha muito mais a dar. Tudo estava funcionando bem, da forma como esperávamos. Sabíamos que ele era duro, que andaria para frente, os chutes estavam funcionando e aí eu preciso rever a luta para ver o que aconteceu. Senti que teria sucesso com minha estratégia, mas aí ele conseguiu um bom golpe. Ainda não sei qual a lição que vou tirar de hoje, ainda estou tentando entender, mas sei que é muito importante.

O brasileiro ressaltou as qualidades do adversário e disse que o vê no topo da divisão por muito tempo:

- Para tirar o cinturão do Miocic vai precisar de muita coisa. Ele é campeão pra valer. Está indo muito bem, tem as mãos muito pesadas. Do jeito que eu vejo, ele vai continuar crescendo nessa divisão, nesse cenário que o UFC tem agora e vai se tornar um dos melhores. Eu o admiro e se eu não sou o campeão, estou feliz que seja ele. Ele representa muito bem o espírito esportivo.

Questionado sobre os planos para o futuro, Cigano garantiu que quer voltar a lutar o quanto antes:

- Eu quero voltar o mais rápido possível. Não escolho oponentes, estou aqui para lutar, e já estou ansioso pela minha próxima luta, porque quero apagar isso. Preciso sentar e ver qual lição Deus quer que eu entenda... Mas ainda estou aqui, ainda estou ansioso pelas minhas futuras lutas. Isso é o que amo fazer. Hoje não funcionou pra mim, mas me senti quase lá, senti que ia vencer depois dos chutes. Depois, tudo apagou - finalizou.

