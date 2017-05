Cielo avança em quarto e Chierighini lidera eliminatórias dos 100m no Maria Lenk

Cesar Cielo foi apenas o quarto colocado nas eliminatórias dos 100 metros livre do Troféu Maria Lenk, que está sendo realizado no Rio. Nesta quinta-feira, o astro da natação brasileira marcou 49s14, o que o classificou para a final, mas com tempos piores do que os de Marcelo Chierighini, Bruno Fratus e Gabriel Santos.

Só Chierighini e Fratus nadaram a distância em menos de 49s, com 48s46 e 48s50, respectivamente, nas eliminatórias no Parque Aquático Maria Lenk. E Cielo, que chegou a cogitar a aposentadoria e ficou quase um ano sem competir após não conseguir a classificação à Olimpíada do Rio, também foi mais lento do que Gabriel Santos, que marcou 49s12.

Matheus Santana(49s55), Leonardo Alcover (49s57), Henrique Martins (49s59) e Marco Antônio Ferreira Jr (49s61) foram os outros nadadores que se classificaram para a final dos 100m no Maria Lenk, que será disputada nesta quinta-feira, na sessão vespertina, marcada para começar às 17h30.

"Não posso reclamar, competi pouco esta temporada e tive troca de técnico. Estou adorando trabalhar com o Sérgio Lopes, mas sempre que há uma troca de treinamento dá dúvidas na cabeça. Foi bom agora de manhã, mas quero fazer mais rápido à tarde. Voltarei a viver no Brasil no 2º semestre e é sempre bom ter a família por perto", afirmou Chierighini.

Quem brilhou nesta manhã foi Felipe Lima. Ele liderou as eliminatórias dos 50m peito com a marca de 27s01, a melhor da sua carreira e a quarta mais rápida do mundo em 2017. "Foi muito bom e vou procurar melhorar à noite. Nos 100m peito também nadei bem pela manhã, mas com os problemas de energia e tudo mais, não tive o mesmo desempenho nas finais. Mas hoje estou otimista que vou baixar ainda mais, e quem sabe, ter os dois melhores tempos de minha carreira, no mesmo dia", disse.

A classificatória feminina dos 50m peito foi liderada por Jhennifer Conceição, com 31s04. Com 55s72, Alessandra Marchioro teve o melhor desempenho das eliminatórias dos 100m livre. Etiene Medeiros (28s57) e Guilherme Guido (25s16) foram os mais rápidos dos 50m costas. Já Joanna Maranhão (2min13s39) e Vinícius Lanza (1min58s08) lideraram as eliminatórias dos 200m borboleta.

Veja Também

Comentários