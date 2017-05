Cielo avança em 5º e Nicholas iguala marca do ano nos 50m borboleta no Maria Lenk

A presença de Cesar Cielo é a grande atração do Troféu Maria Lenk, mas nesta sexta-feira ele acabou sendo ofuscado por Nicholas Santos nas eliminatórias dos 50 metros borboleta. Afinal, o veterano avançou em primeiro lugar à final e ainda igualou o melhor tempo da prova no mundo nesta temporada. Já Cielo ficou apenas na quinta posição.

Prata no Mundial de 2015 nos 50m borboleta, Nicholas Santos completou a distância em 22s80 se igualando ao tempo do britânico Benjamin Proud e ainda ficando muito próximo do recorde sul-americano de Cielo, com 22s76. E o nadador de 37 anos não escondeu que superar a marca será a sua meta para final, ainda nesta sexta-feira.

"O objetivo principal é bater o recorde sul-americano. Agora de manhã eu não encaixei a chegada. Dei uma deslizada, mas à tarde acho que consigo bater esse recorde. Nadei super forte, mas dá pra melhorar algum detalhe da prova pra encaixar bem na chegada", explicou Nicholas.

Cielo, campeão mundial em 2011 nos 50m borboleta, fez o quinto tempo das eliminatórias, com 23s67, também sendo superado por Henrique Martins (22s98), Gabriel Rosolen (23s43) e Gabriel Santos (23s60). Outro finalistas serão Vinícius Lanza (23s79), Pedro Vieira (23s93) e Leonardo Schilling (24s14). Mas Cielo garantiu que poupou energias para a final.

"Essa foi uma eliminatória um pouco mais dormida. Tentei levar do jeito mais fácil que eu consegui. Hoje à tarde vou tentar nadar na casa dos 22 segundos também. Deu pra diminuir bem, respirei bastante no final. Hoje foi só pra classificar. Eu queria guardar o máximo de força e potência pra final. Vamos ver o que dá pra fazer hoje à noite", disse.

A versão feminina dos 50m borboleta foi liderada por Daynara de Paula, com 26s74. Joanna Maranhão (4min51s54) e Brandonn Almeida (4min26s80) avançaram em primeiro nos 400m medley, Julia Volkmann (2min01s06) e Felipe Ribeiro de Souza (1min49s14) foram os melhores dos 200m livre, enquanto Andrea Berrino (2min15s37) e Guilherme Guido (2min02s34) ficaram em primeiro nos 200m costas.

