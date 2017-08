Ciclistas e equipes de dez cidades competem neste domingo em Campo Grande

A Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo realizará neste domingo, 20, a 9ª Edição do Grande Prêmio Cidade de Campo Grande de Ciclismo, com a participação de mais de 200 atletas de diversas categorias.

Cada bateria será composta por uma categoria específica com duração de cerca de 60 minutos, e aproximadamente 15 voltas em um circuito de 2,5 km, no Loteamento Morada Imperial, na saída para Aquidauana.

A prova, que contará pontos para o Ranking Estadual de 2017, terá início às 8h e contará com atletas e equipes de Dourados, Jardim, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Ponta Porã, Rondonópolis, Araçatuba, Londrina e Campo Grande.

O evento é aberto ao público e mais de 1.000 pessoas são esperadas, comenta o Presidente da FMSC, Sr. Gilmar Elias Batista Júnior. “O evento tem crescido e chamado a atenção de empresas privadas, como a Hedge Loteamentos, que pela primeira vez está nos apoiando. Será uma grande festa”, finaliza.

Para Rubens Filinto, o Rubinho, diretor da Hedge, a participação da iniciativa privada em eventos que incentivem a prática esportiva é fundamental, fomenta a disciplina, relacionamentos, inclusão social, sem contar os benefícios para a saúde.

Os interessados podem se inscrever no site da Federação, até dia 18, sexta-feira.

Serviço:

GRANDE PRÊMIO CIDADE MORENA

20/08/17 - Loteamento Morada Imperial - 8h

www.fmsc.com.br

(67) 9 9949-1833

